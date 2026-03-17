Cancillería abre llamado laboral para siete puestos: los requisitos y plazos para vacantes con salario de $47.000 al mes

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mrree) abrió 7 puestos para cubrir el puesto de gestor/a administrativo/a. El llamado se abrió el pasado viernes 13 de marzo, y se aceptan postulaciones hasta el 7 de abril.

Por 40 horas semanales, ofrecen un sueldo de $47.062 nominales, por un tiempo de contratación de 12 meses en carácter provisorio. Si se cumple el año, la remuneración nominal ascenderá a $66.468,30, a valores de enero 2026. Además, cuenta con cupo para personas autodefinidas afrodescendientes, según el Artículo 4 de la Ley N° 19.122.

Requisitos: ¿qué formación se necesita para postular a Cancillería y cuáles son las incompatibilidades?

Para presentarse al cargo de gestor administrativo se requiere de bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

Incompatibilidades



Mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa. Percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública generada por sí mismo, excepto que se suspenda su percepción o que una norma legal habilite el cobro de ambas remuneraciones.

Prohibiciones



Haber sido desvinculado, mediante resolución firme, por la comisión de falta grave administrativa o incumplimiento de sus obligaciones, sea como funcionario público o bajo cualquier otra modalidad de vinculación (Ley Nº 18.172, art. 4 de fecha 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº19.149 de 24 de octubre de 2013). Existencia de inhabilitación como consecuencia de sentencia penal ejecutoriada. Haberse acogido al régimen de retiro incentivado regulado por el artículo 10 la Ley Nº 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 17.672 de 16 de julio de 2003; ni al establecido por el art. 29 de la Ley Nº 17.930 de fecha 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007.

¿Cómo postularse al cargo administrativo del MRREE?

Para postularse, consultar la página: www.uruguayconcursa.gub.uy

El proceso consta de las siguientes etapas:

