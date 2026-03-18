Nuevo llamado laboral de Cancillería: abren inscripciones para soporte técnico con sueldos de $47.000
El Ministerio de Relaciones Exteriores busca técnicos en informática con sueldos de $47.000 por 40 horas semanales. Hay tiempo hasta el 7 de abril para postularse. Mirá los requisitos.
El pasado 13 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mrree) abrió un llamado laboral ofreciendo 4 puestos para soporte a infraestructura y operaciones de TI, con un contrato de 12 meses de carácter provisorio. El período de postulación cierra el 7 de abril.
Se trata de un trabajo de 40 horas semanales, por un sueldo de $47.062 nominales a valores de enero 2026, cifra que al cumplirse el año asciende a $66.468,30. También otorgan cupos para personas autodefinidas afrodescendientes, según el Artículo 4 de la Ley N° 19.122.
Requisitos e incompatibilidades: ¿qué se debe cumplir para postular a Cancillería?
- Bachillerato técnico profesional soporte técnico informático completo, impartido por la de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) o equivalente reconocido por la autoridad competente; o bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) y contar con el primer año aprobado o su equivalente en créditos, de una carrera terciaria en Tecnologías de la Información.
- Experiencia igual a 6 meses en tareas vinculadas en: soporte técnico a usuarios y/o en soporte a infraestructura de redes y servidores.
Incompatibilidades
- Mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa.
- Percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública generada por sí mismo, excepto que se suspenda su percepción o que una norma legal habilite el cobro de ambas remuneraciones.
Prohibiciones
- Haber sido desvinculado, mediante resolución firme, por la comisión de falta grave administrativa o incumplimiento de sus obligaciones, sea como funcionario público o bajo cualquier otra modalidad de vinculación (Ley Nº 18.172, art. 4 de fecha 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº19.149 de 24 de octubre de 2013).
- Existencia de inhabilitación como consecuencia de sentencia penal ejecutoriada.
- Haberse acogido al régimen de retiro incentivado regulado por el artículo 10 la Ley Nº 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 17.672 de 16 de julio de 2003; ni al establecido por el art. 29 de la Ley Nº 17.930 de fecha19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007.
¿Cómo postularse al cargo de especialista del Mrree?
Para postularse, consultar la página: www.uruguayconcursa.gub.uy
Etapas del proceso
- Instalación del Tribunal
- Requisitos excluyentes
- Prueba de oposición
- Méritos y antecedentes
- Entrevista con el Tribunal
- Fallo final
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