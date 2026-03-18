Nuevo llamado laboral de Cancillería: abren inscripciones para soporte técnico con sueldos de $47.000

El pasado 13 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mrree) abrió un llamado laboral ofreciendo 4 puestos para soporte a infraestructura y operaciones de TI, con un contrato de 12 meses de carácter provisorio. El período de postulación cierra el 7 de abril.

Se trata de un trabajo de 40 horas semanales, por un sueldo de $47.062 nominales a valores de enero 2026, cifra que al cumplirse el año asciende a $66.468,30. También otorgan cupos para personas autodefinidas afrodescendientes, según el Artículo 4 de la Ley N° 19.122.

Requisitos e incompatibilidades: ¿qué se debe cumplir para postular a Cancillería?

Bachillerato técnico profesional soporte técnico informático completo, impartido por la de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) o equivalente reconocido por la autoridad competente; o bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) y contar con el primer año aprobado o su equivalente en créditos, de una carrera terciaria en Tecnologías de la Información. Experiencia igual a 6 meses en tareas vinculadas en: soporte técnico a usuarios y/o en soporte a infraestructura de redes y servidores.

Incompatibilidades



Mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa. Percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública generada por sí mismo, excepto que se suspenda su percepción o que una norma legal habilite el cobro de ambas remuneraciones.

Hombre realizando el servicio técnico Foto: Canva

Prohibiciones



Haber sido desvinculado, mediante resolución firme, por la comisión de falta grave administrativa o incumplimiento de sus obligaciones, sea como funcionario público o bajo cualquier otra modalidad de vinculación (Ley Nº 18.172, art. 4 de fecha 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº19.149 de 24 de octubre de 2013). Existencia de inhabilitación como consecuencia de sentencia penal ejecutoriada. Haberse acogido al régimen de retiro incentivado regulado por el artículo 10 la Ley Nº 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 17.672 de 16 de julio de 2003; ni al establecido por el art. 29 de la Ley Nº 17.930 de fecha19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007.

¿Cómo postularse al cargo de especialista del Mrree?

Para postularse, consultar la página: www.uruguayconcursa.gub.uy

Etapas del proceso

