OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este jueves 19 de marzo de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que debido a trabajos programados de UTE en el barrio montevideano de Piedras Blancas, se verá afectado el normal suministro de agua durante este jueves 19 de marzo de 2026 en esa zona de Montevideo.

La afectación abarcará la zona comprendida por Bvar. Aparicio Saravia, Rafael, Cno. Domingo Arena, Avda. José Belloni, Cno. Cap. Corallo Lacosta y Avda. Don Pedro de Mendoza, de acuerdo con la información divulgada.

Según detalló la empresa estatal, el corte de agua regirá desde las 09:00 hasta las 13:00 del mismo jueves 19 de marzo de 2026.

OSE indicó que, una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, podrán presentarse fenómenos puntuales de turbiedad.

En caso de registrarse inconvenientes luego del restablecimiento, el organismo pidió solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles.

Agua corriente. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Además, advirtió que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso, por lo que los horarios previstos podrían modificarse.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.