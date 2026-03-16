¿Cómo consultar si tengo multas de tránsito? Guía para chequear infracciones por matrícula y padrón

Para verificar si un vehículo tiene infracciones pendientes en Uruguay, el método más directo es a través del portal oficial del Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares). Dentro del sitio, se debe acceder a la sección de "Consulta de infracciones de tránsito".

Para completar el trámite se precisan dos datos:



Número de matrícula. Número de padrón.

Multas por exceso de velocidad en rutas

En caso de que la infracción haya ocurrido en rutas nacionales, la consulta debe realizarse mediante el portal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). En este sitio, los conductores pueden ingresar los datos del vehículo para corroborar multas aplicadas específicamente por exceso de velocidad detectado por radares nacionales.

¿Dónde ver las fotos de las multas de cámaras?

Si la multa fue aplicada mediante el sistema de fiscalización electrónica (cámaras de videovigilancia), las imágenes de la infracción pueden ser consultadas en dos plataformas, dependiendo de la jurisdicción:



En la página web de la Intendencia correspondiente (ej. Montevideo, Canelones, etc.).

correspondiente (ej. Montevideo, Canelones, etc.). En el sitio oficial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Controles de velocidad con camara y radar de transito para medir velocidad en Rambla Claudio Williman de Punta del Este, equipo de fiscalizacion electronica de excesos de velocidad, ND 20240208, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Valores unificados, costo de las multas y el precio de la UR

Desde octubre de 2023, rige en todo el territorio uruguayo la unificación de los valores de las multas de tránsito (Decreto 303/2023). Esto garantiza que una misma infracción tenga el mismo costo sin importar el departamento donde se cometió.

La mayoría de estas sanciones se calculan en Unidades Reajustables (UR). Considerando que el valor de la UR hoy se sitúa en $1.911,53, es fundamental revisar el tipo de falta para calcular el monto exacto en pesos uruguayos.

Tipo de multa Valor en UR Transporte ilegal de pasajeros 35 Estacionamiento nocturno vehículo de gran porte 1,5 Estacionamiento en ciclovía o bicisenda 2 Estacionar sin dejar dejar distancia con contenedor 2 Estacionar frente a contenedor 2 Estacionar frente a obra 0,6 Estacionar sin dejar espacio que permita maniobrar a otros vehículos estacionados 0,3 Encandilar de atrás 0,6 No reducir la velocidad en aglomeración de personas 8 Aspirante no autorizado 1 Instructor no habilitado 1 Estacionar con motor encendido 0,6 Estacionar 48 horas ininterrumpidas 0,6 No devolver placas especiales 1 No realizar transferencia del vehículo 1 Desobediencia a las disposiciones 1,5 Circular por ciclovía o bicisenda 4 Matrícula no vigente 1 No reducir velocidad en intersecciones 1 Salir o ingresar a garaje por la izquierda 1 No reducir velocidad al aproximarse a un cruce 1,5 No reducir velocidad en aglomeración de vehículos 1,5 No reducir velocidad al alcanzar un vehículo de transporte colectivo de pasajeros o escolares identificados detenido para el ascenso o descenso 1,5 Omisión de llevar posapiés para acompañante 1 Conducir sin llevar los ojos protegidos en motocicleta sin parabrisas 1,5

Por exceso de velocidad:

Conductores que excedan hasta 20 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido: 5 UR.

Conductores que excedan entre 21 y 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido: 8 UR.

Conductores que excedan por encima de los 31 y hasta el doble menos uno, por hora el límite de velocidad permitido: 12 UR.

Conductores que excedan por encima del doble o más del límite de velocidad permitido: 15 UR.

Algunas por preferencias de paso:



No respetar señales luminosas: 6 UR.

No respetar cartel Ceda el paso: 6 UR.

Descuentos y convenios en pago de multas

En el Decreto 303/2023 del Poder Ejecutivo también se estableció que se podrá acceder a un descuento del 30% del valor de la multa si se abona dentro de 30 días contando a partir del día en que se carga en SUCIVE.

La consulta de infracciones estará disponible a partir de las 72 horas hábiles de cometida la infracción. Luego podrá demorar de 30 a 90 días en cargarse en Sucive.

La multa solamente podrá ser abonada una vez que se encuentre en Sucive. Y solamente a partir de que se encuentre en el sistema, se podrá acceder a la bonificación del 30%.

Excepciones:

Art. 3.1.1 No poseer licencia de conducir o tenerla suspendida. Art. 4.2.1 Conducir bajo los efectos del alcohol o rehusarse a la prueba. Art. 4.2.2 Conducir bajo efectos de drogas o rehusarse al examen. Art. 13.3 Exceso de velocidad (todas las franjas).

Por más información, consultar en la web de la Intendencia de Montevideo (IMM).