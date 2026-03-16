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¿Cómo consultar si tengo multas de tránsito? Guía para chequear infracciones por matrícula y padrón

Evitá sorpresas al renovar la patente o transferir tu vehículo. Te explicamos los pasos para chequear deudas en Sucive y el Ministerio de Transporte, cómo ver las fotos de las cámaras y cuánto cuestan hoy las infracciones tras la unificación nacional.

16/03/2026, 10:16
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Radar de exceso de velocidad en Montevideo.
Radar de exceso de velocidad en Montevideo.
Foto: Archivo El País

Para verificar si un vehículo tiene infracciones pendientes en Uruguay, el método más directo es a través del portal oficial del Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares). Dentro del sitio, se debe acceder a la sección de "Consulta de infracciones de tránsito".

Para completar el trámite se precisan dos datos:

  1. Número de matrícula.
  2. Número de padrón.

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Multas por exceso de velocidad en rutas

En caso de que la infracción haya ocurrido en rutas nacionales, la consulta debe realizarse mediante el portal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). En este sitio, los conductores pueden ingresar los datos del vehículo para corroborar multas aplicadas específicamente por exceso de velocidad detectado por radares nacionales.

¿Dónde ver las fotos de las multas de cámaras?

Si la multa fue aplicada mediante el sistema de fiscalización electrónica (cámaras de videovigilancia), las imágenes de la infracción pueden ser consultadas en dos plataformas, dependiendo de la jurisdicción:

  • En la página web de la Intendencia correspondiente (ej. Montevideo, Canelones, etc.).
  • En el sitio oficial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Controles de velocidad en Punta del Este
Controles de velocidad con camara y radar de transito para medir velocidad en Rambla Claudio Williman de Punta del Este, equipo de fiscalizacion electronica de excesos de velocidad, ND 20240208, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais
Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Valores unificados, costo de las multas y el precio de la UR

Desde octubre de 2023, rige en todo el territorio uruguayo la unificación de los valores de las multas de tránsito (Decreto 303/2023). Esto garantiza que una misma infracción tenga el mismo costo sin importar el departamento donde se cometió.

La mayoría de estas sanciones se calculan en Unidades Reajustables (UR). Considerando que el valor de la UR hoy se sitúa en $1.911,53, es fundamental revisar el tipo de falta para calcular el monto exacto en pesos uruguayos.

Tipo de multaValor en UR
Transporte ilegal de pasajeros35
Estacionamiento nocturno vehículo de gran porte1,5
Estacionamiento en ciclovía o bicisenda2
Estacionar sin dejar dejar distancia con contenedor2
Estacionar frente a contenedor2
Estacionar frente a obra0,6
Estacionar sin dejar espacio que permita maniobrar a otros vehículos estacionados0,3
Encandilar de atrás0,6
No reducir la velocidad en aglomeración de personas8
Aspirante no autorizado1
Instructor no habilitado1
Estacionar con motor encendido0,6
Estacionar 48 horas ininterrumpidas0,6
No devolver placas especiales1
No realizar transferencia del vehículo1
Desobediencia a las disposiciones1,5
Circular por ciclovía o bicisenda4
Matrícula no vigente1
No reducir velocidad en intersecciones1
Salir o ingresar a garaje por la izquierda1
No reducir velocidad al aproximarse a un cruce1,5
No reducir velocidad en aglomeración de vehículos1,5
No reducir velocidad al alcanzar un vehículo de transporte colectivo de pasajeros o escolares identificados detenido para el ascenso o descenso1,5
Omisión de llevar posapiés para acompañante1
Conducir sin llevar los ojos protegidos en motocicleta sin parabrisas1,5

Por exceso de velocidad:

  • Conductores que excedan hasta 20 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido: 5 UR.
  • Conductores que excedan entre 21 y 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido: 8 UR.
  • Conductores que excedan por encima de los 31 y hasta el doble menos uno, por hora el límite de velocidad permitido: 12 UR.
  • Conductores que excedan por encima del doble o más del límite de velocidad permitido: 15 UR.

Algunas por preferencias de paso:

  • No respetar señales luminosas: 6 UR.
  • No respetar cartel Ceda el paso: 6 UR.

Descuentos y convenios en pago de multas

En el Decreto 303/2023 del Poder Ejecutivo también se estableció que se podrá acceder a un descuento del 30% del valor de la multa si se abona dentro de 30 días contando a partir del día en que se carga en SUCIVE.

La consulta de infracciones estará disponible a partir de las 72 horas hábiles de cometida la infracción. Luego podrá demorar de 30 a 90 días en cargarse en Sucive.
La multa solamente podrá ser abonada una vez que se encuentre en Sucive. Y solamente a partir de que se encuentre en el sistema, se podrá acceder a la bonificación del 30%.

Excepciones:

  1. Art. 3.1.1 No poseer licencia de conducir o tenerla suspendida.
  2. Art. 4.2.1 Conducir bajo los efectos del alcohol o rehusarse a la prueba.
  3. Art. 4.2.2 Conducir bajo efectos de drogas o rehusarse al examen.
  4. Art. 13.3 Exceso de velocidad (todas las franjas).

Por más información, consultar en la web de la Intendencia de Montevideo (IMM).

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