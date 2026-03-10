Devolución del 50% de las multas: cómo es el plan del Sucive para acceder a un descuento junto a la patente

Este año el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) volvió a imponer la obligatoriedad de pagar las multas al momento de abonar la patente de rodados. Al resolver que no se puede pagar el tributo sin antes liquidar lo adeudado por infracciones de tránsito, el organismo también decidió aplicar una bonificación.

El sistema comenzó a aplicarse ya avanzado el mes de enero, por lo que el sistema informático no estaba 100% operativo, lo que implicó que algunas bonificaciones se otorgaran más adelante.

El gerente del Sucive, César García, dijo a El País que en plan para la regularización de las multas de tránsito "ya empezó a regir el 1° de marzo y se extenderá por todo el 2026". Pero un par de aclaraciones: la primera es que este plan con bonificaciones es aplicable solo a multas que hayan sido impuestas por intendencias, no por el gobierno nacional en rutas. La segunda es que las multas pasibles de bonificación son aquellas que hayan sido aplicadas por infracciones cometidas antes del 31 de diciembre de 2025.

Cómo acceden a la bonificación quienes ya hayan pagado multas y patente en enero

"Quienes abonaron la anualidad de su patente al 20 de enero (primer vencimiento de los seis que tiene el Sucive en el año), más la totalidad de sus multas, cuando el plan todavía no estaba activo, accedieron al 50% de la bonificación de sus infracciones. Estos contribuyentes ya tienen acreditado en una cuenta corriente este beneficio al que acceden en la web o la app del Sucive mediante consulta de la matrícula o padrón del vehículo asociado a la contravención", indicó García.

Por otro lado, "quienes abonaron la anualidad de su patente, igual que en el caso anterior, pero no abonaron su multa", si lo hicieran "antes del segundo vencimiento Sucive (el 20 de marzo), accederán al 50% de bonificación". En caso de que decidieran financiar la multa, accederán a un 30% de descuento. "En forma previa deberán firmar un convenio en hasta 5 cuotas", apuntó.

Finalmente, "quienes hayan abonado la patente en cuotas acceden al 30% de descuento de las multas que tengan hasta el 31/12/2025, previa firma de un convenio en cinco cuotas".

Tránsito por la rambla de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

García aclaró que las cuotas de los convenios "son dinámicas porque en cada vencimiento cae una de las seis posibles en el año". Actualmente queda la posibilidad de financiar en cinco cuotas, después del 21 de marzo quedarán solo cuatro, y así sucesivamente cada dos meses.

A su vez, el coordinador del Sucive mencionó que quienes tengan exoneraciones en la patente, por ejemplo por discapacidad, "como es habitual en la gestión de sus matrículas deben activar sus cuentas yendo a un local de la red de cobranza, retirando un recibo en cero pesos, que es lo que les habilita la cuenta, pudiendo de ese modo acceder directamente a las bonificaciones en las multas". "Quienes no hayan hecho este trámite en su momento, deben hacerlo ahora en las redes de cobranza, y luego ir a la intendencia para incorporarse al plan. Si no lo hacen, la multa les aparece por el 100%", informó.