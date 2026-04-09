Nuevo llamado laboral de ANEP: ocho horas por semana con un sueldo que supera los $ 28.000

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) busca 10 tutores para el programa de formación en gestión de directores de la ANEP a desarrollarse en modalidad virtual. Esto comprende: la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEP), Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp, o UTU). Se ofrece un sueldo mensual de $ 28.226 por ocho horas (categoría: experto A), según la tabla de remuneración para contratos de proyectos internacionales de la ANEP.

El perfil idóneo es de "profesionales de la educación, con actuación en el ámbito público, como directores o subdirectores de algún subsistema, con capacidad para la planificación, el relacionamiento interpersonal, el trabajo en equipo y con dominio comprobable de las tecnologías digitales orientadas a lo pedagógico", como indica ANEP en las bases del llamado.

¿Cuáles son los requisitos para ser tutor en ANEP?

Título docente expedido o convalidado por la ANEP (o emitido por Instituciones habilitadas por el ente). Documentación probatoria de tener formación específica a nivel de posgrado en gestión de centros educativos. Haberse desempeñado como director efectivo en algún centro educativo de la ANEP por un período no menor a tres años a la fecha del llamado o haberse desempeñado efectivamente como tutor en cursos de gestión de centros educativos para directores de centros de educación obligatoria de la ANEP (2022 – 2024) por un período no menor a una cohorte completa.

¿Cómo postularse al trabajo de tutor en ANEP?

Los interesados deberán ingresar a la página del Paepu, e ingresar los datos que allí se solicitan (nombre completo, C.I., teléfono contacto, mail), para el llamado "Llamado para conformar un registro de aspirantes para desempeñarse como tutores en el programa de formación en gestión de directores de la ANEP". El sistema reportará un comprobante de inscripción. El período de postulación ya abrió y cierra el viernes 24 de abril.