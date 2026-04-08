El MEF busca administrativos: pagan más de $ 60.000 y para postularse solo se necesita bachillerato

El Ministerio de Educación y Finanzas (MEF) busca gestores administrativos para la auditoría interna de la nación (referencia Nº 0020/2026). Ofrecen una remuneración nominal de $ 60.981 por 40 horas semanales. Las inscripciones ya comenzaron y el período cierra el 22 de abril.

Son cuatro los puestos que abrió el MEF para este cargo administrativo, que tiene como propósito ejecutar actividades administrativas, pertinentes a las distintas unidades organizativas, para lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos de cada unidad.

¿Cuáles son los requisitos excluyentes para aplicar al puesto del MEF?

Para postularse al cargo administrativo del MEF se requiere únicamente bachillerato completo de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

Incompatibilidades y prohibiciones del cargo administrativo

1. Incompatibilidades



Mantener vigente otros vínculos con la administración pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa.

Percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública generada por sí mismo, excepto que se suspenda su percepción o que una norma legal habilite el cobro de ambas remuneraciones.

Mujer realizando tareas administrativas Foto: Canva

2. Prohibiciones



Haber sido desvinculado, mediante resolución firme, por la comisión de falta grave administrativa o incumplimiento de sus obligaciones, sea como funcionario público o bajo cualquier otra modalidad de vinculación (Ley Nº 18.172, art. 4 de fecha 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº19.149 de 24 de octubre de 2013).

Existencia de inhabilitación como consecuencia de sentencia penal ejecutoriada.

Haberse acogido al régimen de retiro incentivado regulado por el artículo 10 la Ley Nº 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 17.672 de 16 de julio de 2003; ni al establecido por el art. 29 de la Ley Nº 17.930 de fecha 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007.

¿Cómo postularse al cargo del MEF?

La postulación al cargo de gestor administrativo se realiza a través del sitio web de Uruguay Concursa. Las aplicaciones se reciben hasta el 22 de abril. Para más información hacer click aquí.