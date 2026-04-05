El Colegio de Contadores realizará aportes técnicos al proyecto de "Ley de Competitividad e Innovación" que elabora el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) invitó formalmente al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) a realizar aportes técnicos al proyecto de Ley de Competitividad e Innovación que el MEF enviará al Parlamento en mayo.

Autoridades del Colegio mantuvieron una reunión con asesores del MEF, los economistas Álvaro Lalanne y Gonzalo Ramos, con el objetivo de intercambiar visiones y explorar aportes al respecto, según un comunicado del Colegio.

Silvia Leal. Foto: CCEAU.

La presidenta del Colegio, Silvia Leal, valoró positivamente la instancia y destacó el buen clima de diálogo. “Fue una reunión con buena receptividad por parte del ministerio. El proyecto de ley aborda aspectos claves para el crecimiento económico, eficiencia”, señaló.

Durante el encuentro las autoridades del MEF compartieron los lineamientos del mencionado proyecto que apunta a impulsar reformas microeconómicas para mejorar el clima de negocios, mediante la reducción de costos, la eliminación de barreras de entrada y la revisión de regulaciones que afectan la innovación.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Estefanía Leal.

La iniciativa prevé agilizar trámites, actualizar el Código Aduanero y las normas de comercio exterior. El MEF buscará la facilitación del comercio, la reducción de trámites burocráticos y el fortalecimiento de la competencia, para mejorar el clima de negocios y atraer inversiones.

Según informó Leal, el Ministerio manifestó especial interés en recibir aportes técnicos del Colegio. Adelantó que el economista Álvaro Lalanne se comprometió a enviar una solicitud formal al Colegio para canalizar el trabajo a través de sus comisiones técnicas.

Por su parte, el integrante del Colegio, Raúl Díaz explicó que tienen un plazo hasta fines de abril para elevar sus aportes.