Violencia en Montevideo: un homicidio de un adolescente de 15 años y disparos frente a local bailable en Buceo

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga distintos episodios de violencia ocurridos en las últimas horas. Uno de los hechos ocurrió durante la tarde del sábado, cuando la Policía intervino en Camino General Leandro Gómez, donde fue hallado herido de arma de fuego un adolescente de 15 años en el patio de una vivienda.

El joven fue trasladado por personal policial a un centro asistencial, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, vecinos manifestaron haber escuchado varias detonaciones y, al salir a verificar, vieron a la víctima tendida en el suelo. En la escena fueron ubicadas 11 vainas calibre 45, manchas de apariencia hemática y un posible impacto de arma de fuego en una pared.

Trabajaron en el lugar Policía Científica, Investigaciones de Zona III y el Departamento de Homicidios. La investigación continúa.

Efectivos de Policía Científica. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Disparos en Buceo

En otro hecho de violencia, en las primeras horas de este domingo la Policía intervino tras registrarse disparos de arma de fuego frente a un local bailable ubicado en la zona de Contador Luis E. Lecueder y doctor Luis Bonavita (en el barrio Buceo).

De acuerdo con la información recabada por la Policía, un vehículo se detuvo frente al lugar y desde allí fueron efectuados cuatro disparos al aire. Posteriormente, se estableció que los presuntos autores serían dos hombres que se habían retirado del local minutos antes, luego de mantener una discusión.

En la escena fueron ubicadas cuatro vainas. No se registraron personas lesionadas ni daños materiales. La investigación está en curso.

Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial. Foto: Archivo El País

Ataque a balazos en Santa Catalina

Un tercer episodio violento se dio durante la noche del sábado, cuando un hombre de 41 años resultó herido de arma de fuego en una vivienda ubicada en Pasaje Marino, en el barrio Santa Catalina.

La víctima ingresó a un centro de salud trasladada en un vehículo particular y fue diagnosticada con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo que reviste gravedad. Posteriormente pasó a block quirúrgico.

El hombre presenta dos antecedentes penales. De acuerdo con la información recabada, la madre del herido manifestó que tres hombres llegaron en dos motos, ingresaron a la vivienda y se dirigieron directamente al dormitorio de su hijo, donde efectuaron varios disparos antes de darse a la fuga. La denunciante señaló que conoce a los presuntos autores por ser vecinos de la zona.

En el lugar del hecho fueron ubicadas manchas de apariencia hemática en el fondo de la vivienda. No se hallaron vainas. Trabajó Policía Científica y se continúa con la investigación.