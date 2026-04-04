Apareció un cuerpo en Atlántida: sus rasgos coinciden con el pescador que cayó al agua en el Buceo

La Armada Nacional informó en la madrugada de este sábado que fue encontrado un cuerpo cuyos rasgos coinciden con los del pescador que cayó de un buque el pasado domingo en altamar. Si bien el hombre desapareció en las cercanías del Puerto del Buceo, el hallazgo fue en la playa mansa de Atlántida, decenas de kilómetros hacia el este.

Según la información oficial, el cuerpo se encontró en la costa en la tarde del viernes. "Por su vestimenta y rasgos físicos coincide con el pescador que se estaba buscando desde hace una semana atrás en aguas del Buceo", indica el texto de la Armada.

"Se puso en conocimiento a la Fiscalía correspondiente, la cual dispuso realizar la autopsia, al tiempo que la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval realizará las pericias técnicas pertinentes", añade la comunicación.

Puerto del Buceo, en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El pasado domingo la Armada mencionó que a la mañana se había denunciado la "caída de un tripulante" de un buque pesquero de bandera nacional.

"De acuerdo a la información proporcionada por la embarcación, la tripulación presenció el momento en que el hombre cayó al agua y se hundió, sin volver a emerger. Se indicó asimismo que el tripulante no llevaba chaleco salvavidas, vistiendo ropa de lluvia de color naranja al momento del incidente", mencionaba el comunicado de ese día.

Entonces "se activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate" y se dispuso el despliegue de varias embarcaciones. Ese día las condiciones meteorológicas en el área eran "adversas, dificultando la tarea de búsqueda".