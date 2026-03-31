Encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la zona del dique del Cerro de Montevideo

La Armada Nacional informó del hallazgo de un cuerpo, aparentemente masculino y en avanzado estado de descomposición, en proximidades del dique del Cerro de Montevideo en la tarde de este martes.

Con los primeros análisis de la pericia, el cuerpo no parece corresponder con el pescador que cayó al agua en la zona del Puerto del Buceo ni con el hombre que desapareció en playa Los Cilindros, reportó la Armada.

La División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval está arribando al lugar para realizar la pericia.

Fue puesto en conocimiento el fiscal letrado de Flagrancia de 4to Turno de Montevideo, Carlos Sastre.

Pescador en Puerto del Buceo

Un operativo de búsqueda y rescate se desarrolló el domingo y lunes en las inmediaciones del Puerto del Buceo, luego de que un tripulante uruguayo del buque pesquero de bandera nacional “Rosicler” cayera a las aguas del Río de la Plata.

El incidente fue reportado a las 08:55 horas del domingo por la Prefectura de Trouville (PREVI), activando de inmediato al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC) ante la desaparición del hombre en las proximidades de la boya Buen Viaje, informó la Armada Nacional.

Personal de Prefectura. Foto Archivo El País.

Según los testimonios brindados por el resto de la tripulación, el momento del accidente fue presenciado de forma directa: el hombre cayó al agua y se hundió de inmediato, sin volver a emerger a la superficie. El trabajador no llevaba puesto el chaleco salvavidas al momento de la caída y vestía ropa de lluvia de color naranja, elementos que marcan la urgencia de las tareas de rastrillaje en una zona de condiciones meteorológicas adversas.