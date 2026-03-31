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El País Información Policiales

Balearon a un repartidor y a un vecino tras un intento de rapiña en Nuevo París: delincuente fue detenido

El agresor llegó al lugar en bicicleta y, mediante amenazas con un arma de fuego, intentó sustraer las pertenencias del trabajador mientras este realizaba una entrega.

El País
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31/03/2026, 17:36
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Incendio del Hotel Metro
Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial.
Foto: Archivo El País

Un violento intento de rapiña ocurrió este martes en las inmediaciones de las calles Silvestre Pérez Bravo y Cayetano de Herrera, en el barrio Nuevo París de Montevideo. La víctima fue un repartidor de bidones de agua de la empresa El Aljibe y el hecho derivó en un tiroteo.

El incidente culminó con dos personas heridas de arma de fuego: el conductor del camión y un vecino que intervino para auxiliar a la víctima, informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

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Al arribar al lugar tras una alerta del Centro de Comando Unificado (CCU), los efectivos policiales encontraron a varios civiles forcejeando con un hombre, quien fue señalado como el presunto autor del asalto y detenido de inmediato.

Según el relato de testigos, el agresor llegó al lugar en bicicleta y, mediante amenazas con un arma de fuego, intentó sustraer las pertenencias del trabajador mientras este realizaba una entrega.

Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

El estado de salud de los heridos y el traslado médico

La situación escaló cuando el delincuente efectuó disparos contra el trabajador y el vecino que intentó ayudarlo, impactando en las extremidades inferiores de ambos. El conductor del camión fue diagnosticado en el Hospital del Cerro con una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho (una con orificio de salida y otra sin salida), siendo posteriormente derivado al Banco de Seguros del Estado (BSE).

Por su parte, el vecino sufrió una herida de bala en la pierna izquierda, con orificio de entrada pero sin salida, y fue trasladado a la Asociación Española para su atención.

En la escena del crimen, la Policía logró incautar un revólver calibre 22 mm de color plateado, además de dinero en efectivo y el camión de la empresa.

La Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno dispuso el relevamiento exhaustivo por parte de Policía Científica y la extracción de muestras al indagado. El detenido deberá comparecer ante la sede fiscal este miércoles a las 08:00 horas, mientras que el vehículo fue entregado bajo recibo a la empresa afectada.

Móvil policial en operativo; patrullero.
Móvil policial en operativo nocturno.
Foto: Archivo El País
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