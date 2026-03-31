Robo piraña en Carrasco: rompieron la vitrina con un martillo y se llevaron al menos 20 celulares

Dos delincuentes asaltaron un local de venta de celulares en el barrio Carrasco bajo la modalidad de robo piraña.

Los ladrones llegaron al comercio, ubicado en Arocena y Gabriel Otero, a bordo de una moto. Ingresaron al negocio con cascos, rompieron una vitrina con un martillo y se hicieron de unos 20 teléfonos celulares. Fugaron, se presume, hacia la rambla de Montevideo.

La encargada del local dijo al noticiero de Teledía (Canal 4) que se estima en "US$ 20.000 el valor de lo robado". "No me dirigieron la palabra. Nunca nos había pasado un hecho similar", relató la mujer. Al momento no tienen estimado el total de los daños.

Vidrios rotos tras robo en un local de venta de celulares en Carrasco. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Se presume que los atacantes estuvieron antes en el local, preguntando por precios de teléfonos a cara descubierta.

En el comercio y en la zona hay cámaras de videovigilancia que se analizan para dar con los delincuentes.

Vidrios rotos tras robo en un local de venta de celulares en Carrasco. Foto: Leonardo Mainé/El País.