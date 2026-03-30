Momento emotivo en Nuevo París: policías asistieron a mujer en parto inminente dentro de una casa

Durante las primeras horas del pasado domingo, policías acudieron a una casa en el barrio de Nuevo París en donde brindaron su asistencia en un trabajo de parto, según informó el Ministerio de Interior.

Tras de recibir el aviso sobre el hecho, los efectivos acudieron al lugar, donde un hombre les pidió ayuda e informó que una mujer se encontraba en trabajo de parto en el interior de una vivienda cercana.

Al ingresar a la casa, los policías constataron que la mujer cursaba una etapa avanzada del parto. Ante el inminente nacimiento, se le brindó asistencia a la madre, acompañando el proceso y guiándola durante las contracciones.

Minutos mas tarde, se produjo el nacimiento sin ninguna complicación apartente.

Luego de haber nacido, los policías realizaron al bebé maniobras para verificar su respiración y estado general, con condiciones estables en ambos casos.

Posteriormente, se coordinó con los servicios de emergencia médica, que acudieron al lugar y asumieron la asistencia, trasladando al bebé y a la madre a un centro asistencial, donde aún continúan internados.