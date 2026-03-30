La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo entre la basura en la usina municipal de Felipe Cardoso
Se presume que se los trasladó de la zona de Ruta 102 y Fortet. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y se investiga como muerte dudosa.
La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo entre la basura en la usina municipal de Felipe Cardoso de Montevideo en la mañana de este lunes.
El cuerpo fue encontrado cubierto de basura y estaba en avanzado estado de descomposición, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.
La montaña de basura donde fue encontrado el cuerpo había sido llevada a la usina hacía dos horas. Se presume que se los trasladó de la zona de Ruta 102 y Fortet.
Se trata del cuerpo de un hombre, y ahora se investiga si presentaba alguna herida o lesión. Se investiga como muerte dudosa, porque se desconoce qué provocó el fallecimiento. Una posibilidad es que se haya quedado dormido en un contenedor y murió aplastado durante el proceso de recolección. Se aguarda el resultado de las pericias forenses para confirmar las causas de la muerte.
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