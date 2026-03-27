La Policía investiga la muerte de un hombre de 26 años hallado en una cuneta en San José de Carrasco
Se espera el relevamiento de cámaras de seguridad para saber en qué circunstancias ocurrió el crimen. La fiscal del caso, Cristina Falcomer, sostuvo que se está "en plena investigación".
La Policía de Canelones investiga el asesinato de un hombre de 26 años, hallado en una cuneta en el cruce de Sebastián Bach casi Aerosul en la zona de San José de Carrasco. La víctima presentaba una herida, que se presume es de arma blanca.
La fiscal del caso, Cristina Falcomer, dijo a Telenoche (Canal 4) que el crimen es reciente, por lo que se está "en plena investigación", a la espera de más información.
En el lugar trabaja Policía Científica y se espera el relevamiento de cámaras de seguridad para saber en qué circunstancias ocurrió el crimen.
Falcomer indicó que se está "en plena investigación" y que se dio aviso a la Policía denunciando la presencia de la víctima tendida en el suelo.
Homicidio en ruta 8
Personal del departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones investiga la muerte de una mujer de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado en las primeras horas de este viernes en la intersección de las rutas 8 y 101, jurisdicción de la Seccional 25 Barros Blancos.
Próximo a la medianoche, personal de la Dirección Nacional de Policía Caminera que patrullaba la zona avistó una unidad de Bomberos detenida en el lugar, junto a una persona tendida en el suelo sin signos vitales. Minutos después, una unidad médica de SAPP constató el fallecimiento de la víctima, quien presentaba una herida de arma blanca a la altura del cuello.
La víctima, que se encontraba en situación de calle, poseía antecedentes penales por los delitos de rapiña, violencia privada y atentado agravado.
Efectivos de Policía Científica realizaron el relevamiento de la escena. En el lugar se hicieron presente personal de la Seccional 25., Investigaciones y Departamento de Homicidios para iniciar las actuaciones correspondientes.
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Policía de Canelones investiga el homicidio de una mujer de 37 años cuyo cuerpo fue encontrado en ruta 8
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