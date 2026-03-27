"No da para más": así fue el motín en un hogar del Inisa con rehenes y fugados que luego fueron recapturados

Un nuevo motín con toma de rehenes ocurrió en el hogar del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ubicado en Bulevar Artigas y Cufré. Finalmente la situación fue controlada, pero durante el transcurso de la revuelta cinco funcionarios fueron llevados hasta una celda, tres internos se fugaron —y luego fueron recapturados— y otros cuatro escaparon hasta los techos.

Víctor Mango, presidente de la Mesa Sindical del Inisa, explicó a El País que lo acontecido en la noche de este jueves tiene "desconcertados" a los funcionarios porque se trató de un hecho similar a otro ocurrido dos semanas atrás en el mismo lugar.

El funcionario explicó que el sindicato recibió un llamado de los trabajadores del centro durante la noche en donde se indicaba que "los gurises habían tomado el control total" de uno de los cuatro centros que hay en ese hogar. Es un centro con 14 jóvenes y se supone que el edificio es de máxima seguridad debido a la gravedad de los antecedentes con los que cuentan los infractores.

Cuando representantes del sindicato llegaron Bulevar Artigas y Cufré, la situación "era tal cual" les habían contado: "Cinco trabajadores de rehenes que los habían llevado a una celda, tres gurises se habían fugado y otros cuatro andaban en los techos".

Fuera del perímetro, la Policía capturó a los tres fugados. Dentro del hogar, los funcionarios del Inisa dialogaron con los jóvenes y lograron que depusieran su actitud. "Tenían cortes carcelarios abundantes", explicó Mango.

Edificio central del Inisa. Foto: archivo El País

Funcionarios del Inisa reclaman que ingrese más personal

El sindicato tendrá una reunión con autoridades en la tarde de este viernes para ver qué medidas pueden llevarse a cabo para terminar con estos motines que ponen en riesgo la salud de los funcionarios. Se exige una investigación y además "tomar todas las medidas necesarias para destrabar este problema y volver a trabajar como hasta hace 20 días".

Mango explicó que los jóvenes que tomaron el centro este jueves no tenían ningún reclamo específico y que el único objetivo era fugar. Se trata de "gurises muy complicados" que hace dos semanas intentaron "más o menos lo mismo".

Desde el sindicato piden ampliar la plantilla de funcionarios porque "falta personal de trato directo" con los jóvenes. "Ese servicio no da para más", dijo Mango en referencia al centro de Bulevar Artigas y Cufré.

En la noche del sábado 14 de marzo, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, declaró luego del motín con toma de rehenes que tras aquel incidente se realizarían las investigaciones correspondientes. "Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé quiénes se creen que son, que cometieron en 10 minutos todo tipo de delitos, y este directorio y este presidente, que no les tiene miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tienen que tener", expresó.