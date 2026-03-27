Carlos Negro explicó un aspecto clave del nuevo plan de seguridad y aseguró que el Frente Amplio "ha cambiado"

El ministro del Interior, Carlos Negro, explicó este viernes algunos detalles del plan de seguridad que presentó junto al presidente, Yamandú Orsi, y que contiene 360 páginas con medidas de aplicación próxima, otras que ya se están llevando a cabo y algunas que requieren un tratamiento parlamentario para modificar leyes.

En este marco es que se explayó sobre una de las reformas clave que se prevé: la modificación del concepto de flagrancia. Hasta el momento, la Policía puede detener, sin orden judicial, a un hombre que presuntamente cometió un delito siempre y cuando sea infraganti o inmediatamente después. El Ministerio del Interior buscará establecer una franja de 12 horas.

"Las reformas de proyectos legislativos que tenemos en carpeta están diseñadas para que sean aprobados. Estimamos que van a terminar con el acuerdo y la conformidad del resto de los partidos. Este es un ejemplo claro", indicó Negro en entrevista con Informativo Sarandí (AM 690).

"Entendemos que la flagrancia, tal como está determinada hoy, permite que gran cantidad de casos no puedan ser investigados porque la persona no pudo ser detenida. Al no ser detenida, la investigación se frustra muchas veces. Eso yo lo viví también en carne propia", dijo en referencia a sus épocas de fiscal. Según comentó, actualmente el marco legal "habla de inmediatez después de cometer un delito".

Por este motivo, mencionó Negro, habitualmente se corre el siguiente riesgo: "Si una persona rapiña o hurta y a las tres horas la víctima lo ve en la esquina de su barrio sentado, comiendo bizcochos y tomando mate, y dice 'ese fue el que me robó hace un rato', la Policía no puede detenerlo, tiene que pedir una orden de detención. Y cuando sale la orden, quizás al otro día porque se demoró, porque estaba fuera de horario, porque el juez no atendió el teléfono enseguida, la persona ya no está más en el muro. Andá a saber dónde está".

Para el ministro, este cambio normativo que espera se apruebe "va a impactar en la calidad y cantidad de investigaciones". A su entender, "es una reforma que tiene efectos al otro día" porque las sedes fiscales tendrán "muchas más personas".

El ministro del Interior, Carlos Negro, el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la presentación del Plan Nacional de Seguridad Foto: Leonardo Mainé

"¿Queremos dictadura?", pregunta Carlos Negro en referencia a distintos modelos para mejorar la seguridad

Negro fue consultado en el transcurso de la entrevista acerca de si el Frente Amplio ha cambiado su enfoque de seguridad en los últimos años. Respondió que, en realidad, "la sociedad ha mutado".

"Ha cambiado la percepción, incluso la jurisprudencia y la actitud de los jueces frente al delito. La izquierda, el Frente Amplio, también hemos cambiado. Hemos cambiado la forma de concebir muchas cosas. Lo que no hemos cambiado es siempre tener presente la parte social que tiene todo esto y que el delito no cae del cielo", agregó.

"También hemos aprendido que la pobreza no equivale a delincuencia y que la riqueza y el desarrollo también generan delincuencia. Los lugares más complicados no son los más pobres, son los más ricos. Ciudades como Río de Janeiro o Sao Paulo, que tienen un poderío y un desarrollo económico bestial, tienen muchos más problemas de delincuencia que Montevideo, que es mucho más pobre. El desarrollo también trae aparejada consigo la violencia", comentó el ministro.

Carlos Negro y Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Maine.

En este sentido, reiteró que Uruguay debe buscar "un modelo de seguridad uruguayo". Se trata de "un modelo alternativo" al que, a su entender, predomina en otros países del mundo y que tiene como exponente máximo el "paradigma autoritario de Bukele" en El Salvador.

"Más allá de sus resultados, que si son o no, si es propaganda o no, si se va a sostener o no, sí sabemos que es un proyecto o un paradigma que en Uruguay no es aplicable porque Uruguay tiene instituciones muy fuertes y una conciencia republicana muy fuerte", dijo y agregó que estas instituciones "inhabilitan cualquier solución autoritaria".

"Podremos entender que la democracia es más vulnerable que la dictadura para el delito. Ahora, ¿queremos dictadura? Yo creo que no, por tanto tenemos que generar la herramienta alternativa", señaló el jerarca.

Negro, por otro lado, lamentó las críticas de la oposición a su plan de seguridad cuando aún no había pasado un día de su presentación: "Parece que empezamos la campaña cuatro años antes. Realmente me sorprende que en 20 o 25 minutos algún dirigente político se haya interiorizado de 360 páginas. Llama la atención que con esa velocidad ya haya una conclusión como que 'acá no hay nada'".

La referencia fue a los líderes del Partido Nacional y Partido Colorado, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda. Destacó, en tanto, "la actitud" del principal referente de Cabildo Abierto, Guido Manini Río, que "fue totalmente cautelosa". Según Negro, le dijo: "Yo lo voy a leer y después le voy a decir".