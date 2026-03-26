Para la coalición el plan de seguridad de Negro solo contiene "generalidades": "La montaña parió un ratón"

Como era de esperarse, los referentes de los partidos de la coalición republicana cuestionaron el Plan Nacional de Seguridad Pública que el ministro del Interior, Carlos Negro, acompañado por el presidente Yamandú Orsi, presentó este jueves al mediodía luego de una nueva sesión del Consejo de Ministros.

Esto era de esperarse al menos de parte de los partidos Nacional y Colorado —y también del Independiente—, puesto que en las últimas horas habían sido invitados a una reunión por el propio Negro, para este jueves a la tarde, en donde conocerían de primera mano los detalles de este plan, pero decidieron no asistir en la medida en que el documento se presentaría con anterioridad a ese encuentro y que —a su entender— no incorporaba propuestas planteadas por ellos el año pasado.

"Hace un año que le están poniendo una expectativa sideral a esto y mi primera reacción visceral es: 'La montaña parió un ratón", dijo el secretario general de los colorados, Andrés Ojeda. "A nosotros nos dijeron que iba a venir el plan de seguridad para los próximos 10 años y a mí me cuesta encontrar algo nuevo adentro del plan", agregó el senador. "En los siete ejes que allí se manejan son cosas que se vienen haciendo, no hay grandes novedades".

El senador nacionalista Javier García —integrante de la comisión de seguridad de la cámara alta, al igual que Ojeda— se expresó en la misma línea. "Lo conocido hasta ahora es mucho ruido y pocas nueces. Más que un plan es un conjunto de buenas intenciones sin cosas concretas y otras que vienen de larga data que les cambiaron el nombre", opinó en diálogo con El País. "Generalidades muchas, y por el otro lado contiene programas que qua están en práctica desde hace tiempo", agregó el legislador blanco, que recordó que "desde hace meses hay un proyecto de ley" presentado por su partido para "duplicar el área de frontera" en que pueden actuar los militares. "Se precisan menos escritorios y declaratorias de intención y más acción. Perdimos un año, esperemos que actúen".

Carlos Negro, ministro del Interior. Foto: Leonardo Mainé.

El diputado también blanco Pablo Abdala —exsubsecretario de Interior— usó, por su parte, la misma metáfora que Ojeda: "La montaña parió un ratón", escribió en su cuenta de X, en donde añadió, usando casi los mismos términos que sus correligionarios: "Tras la conferencia de prensa, queda claro que el llamado 'plan' no trae nada nuevo, al menos relevante. El ministro hizo los mismos anuncios que hace desde el comienzo, y que reiteró en el llamado a sala que promovimos en la Comisión Permanente". "La enorme expectativa que se generó termina en una gran frustración", dijo también.

Además, rechazó las medidas presentadas este jueves el gobierno el senador colorado Pedro Bordaberry, que el próximo 8 de abril llevará adelante en la cámara alta una interpelación justamente contra el ministro Negro. El Plan de Seguridad presentado hoy identifica los problemas, los diagnostica, lo que es bueno. Pero no los enfrenta", escribió en X, en donde aseguró que Uruguay estaba fallando" no en el diagnóstico sino en la "falta de decisión".

"Mientras el documento habla de coordinación y gobernanza, el crimen organizado avanza, ocupa territorios y opera desde las cárceles. En el plan no hay metas, no hay plazos, no hay responsables —siguió criticando Bordaberry—. Y cuando en seguridad no hay responsables, no hay ejecución ni resultados. El Estado no puede ser un observador técnico del delito. Tiene que ser quien impone el orden, lidera y nos da seguridad a los ciudadanos. Porque cuando el Estado no manda, mandan otros. Y eso es exactamente lo que está pasando".