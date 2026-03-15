Toma de rehenes en el Inisa: "Cometieron en 10 minutos todo tipo de delitos", según su presidente

El presidente del Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, confirmó este sábado 14 de marzo que hubo un motín en un centro de Montevideo, ubicado en Bulevar Artigas y Cufré, y que incluyó una toma de rehenes que ya fueron liberados.

Saavedra informó que el motín en el Inisa fue perpetrado por dos adolescentes del centro, y que hubo dos funcionarias que fueron tomadas de rehén. "Aparentemente, querían agredir a otra pieza. Había una pelea", indicó Saavedra, quien agregó en conferencia de prensa que se realizarán investigaciones correspondientes.

"Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé quiénes se creen que son, que cometieron en 10 minutos todo tipo de delitos, y este directorio y este presidente, que no les tiene miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen, y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tienen que tener", declaró el presidente de Inisa.

Finalizó la toma de rehenes en el Inisa.



"Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé quiénes se creen que son y este directorio que no les tiene miedo va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen", dijo su presidente, Jaime Saavedra. pic.twitter.com/TFntAN1DnC — Telemundo (@TelemundoUY) March 14, 2026

Saavedra detalló además que las funcionarias que fueron tomadas como rehenes se encuentran bien y que no hubo lastimados durante el motín.

Jaime Saavedra, presidente de Inisa. Foto: Leonardo Mainé

Ante este hecho, el presidente destacó que el equipo de seguridad del Inisa evaluará medidas para evitar hechos similares en el futuro, y que esas sugerencias serán consideradas por el directorio.