Tentativa de rapiña: policía enfrentó a siete delincuentes frente a supermercado; tiroteo dejó dos heridos

Delincuentes armados fueron enfrentados por la Policía en la noche de este viernes afuera de un supermercado Tienda Inglesa ubicado en el complejo Car One, en Canelones. Según señalaron desde el Ministerio del Interior a El País, el hecho fue una tentativa de rapiña y un efectivo policial los detuvo.

Pasadas las 21 horas, un policía que patrullaba la zona avistó a cuatro motos, tres de ellas con dos ocupantes cada una y una cuarta con uno solo. Tras constatar que los conductores de las dos primeras portaban armas de fuego, dio “la voz de alto”. Estaban vestidos de negro y con pasamontañas.

Luego, “ante la amenaza inminente”, los delincuentes apuntaron contra el agente, quien disparó e hirió a dos de los delincuentes en las piernas. El resto huyeron tras los disparos, mientras que los heridos fueron detenidos.

Uno tiene 23 años, cuenta con antecedentes penales y recibió un disparo en el glúteo y la pierna izquierda. El otro, un joven de 16 años, también fue herido en la pierna izquierda a la altura de la rodilla. Según la cartera, ambos están fuera de peligro, al igual que el policía que disparó.

En el lugar trabajó Policía Científica y se realizó el relevamiento del material captado por las cámaras de seguridad. Fiscalía trabaja en el caso.

En abril del año pasado, ocurrió un robo piraña en el mismo lugar, a manos de 10 delincuentes que llegaron en moto y rapiñaron la farmacia del local; robaron varios perfumes y dos PlayStation 5. Esta modalidad de robo se ha incrementado en los últimos años.