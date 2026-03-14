¿Provocación o error? La OTAN intercepta un misil de Irán en Turquía y crecen los temores de una escalada

Turquía informó ayer viernes que un misil balístico procedente de Irán fue derribado en el espacio aéreo turco por las defensas de la OTAN.

“Mantener fuera a nuestro país lejos de esta hoguera es nuestra principal prioridad”, expresó el presidente, Recep Tayyip Erdogan, luego de que la OTAN interceptó un tercer misil disparado desde Irán.

“Estamos actuando con prudencia contra complots, trampas y provocaciones que buscan arrastrar a nuestro país a la guerra”, dijo

El ministerio turco de Defensa anunció baterías antiaéreas de la OTAN destruyeron un misil, en el tercer incidente de este tipo en poco más de una semana.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Foto: Archivo El País

“Un proyectil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, según un comunicado del ministerio turco.

La embajada de Irán en Ankara negó de inmediato cualquier implicación y afirmó que “ningún proyectil” había sido lanzado hacia Turquía.

Otros dos misiles fueron interceptados por la OTAN el lunes y la semana pasada.

Durante la noche se escucharon sirenas en la base aérea de Incirlik, utilizada por la OTAN, en la provincia de Adana, situada en el sureste de Turquía, informó ayer viernes la agencia estatal turca Anadolu.

Las tropas estadounidenses están estacionadas en la base aérea turca de Incirlik, en el marco de la OTAN.

En varios videos compartidos por internautas en las redes sociales se ve un objeto en llamas cayendo del cielo y se oyen sirenas.

Según el sitio web de información sobre defensa SavunmaSanayiST, estos objetos podrían ser “fragmentos de un tercer misil balístico” o del interceptor. AFP