Guerra en Irán: un dron impacta en base de Chipre y Europa entra en alerta por el avance del conflicto

Cuando un dron impactó contra una base aérea británica en Chipre alrededor de la medianoche, en la segunda noche de la guerra en Irán, provocó una situación caótica cuyas repercusiones aún se sienten en toda Europa.

Las sirenas sonaron hasta el amanecer mientras las familias de militares eran evacuadas a hoteles y los residentes locales huían como podían. Antes de que el gobierno pudiera ordenar la evacuación total de los miles de civiles que vivían en la zona, dos drones más se acercaron a la base, aunque fueron derribados al mar.

«Todo el mundo estaba en pánico», dijo Pantelis Georgiou, alcalde del municipio de Kourion, quien acudió rápidamente al lugar tras ser alertado por un oficial británico de que la base había sido atacada. «Para nosotros, fue algo totalmente nuevo. Diría que destrozó la imagen que teníamos de una fortaleza».

La base aérea RAF Akrotiri, una de las dos bases militares en Chipre que constituyen territorio británico soberano, alberga a miles de soldados británicos y sus familias. Utilizada para entrenamiento y ejercicios conjuntos, también es un importante punto estratégico para las operaciones militares británicas y estadounidenses en el Mediterráneo oriental, Oriente Medio y África.

El presidente francés, Emmanuel Macron, su par chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Foto: EFE

Situada a tan solo 240 kilómetros al oeste del Líbano, alberga personal destinado en Oriente Medio, tanto en misiones de corta como de larga duración, especializado en defensa aérea, según el Royal United Services Institute, un centro de estudios británico.

A pesar de esas credenciales, el dron, que el Ministerio de Defensa británico describió como similar a un Shahed de fabricación iraní, no solo eludió las defensas de la base, sino que también encontró un objetivo preciso, atravesando un hangar que albergaba un avión espía estadounidense.

Victor Papadopoulos, portavoz del presidente de Chipre, y funcionarios de otros países afirmaron que el dron fue lanzado desde el Líbano por Hezbolá, la milicia respaldada por Irán.

Por pura casualidad, el dron impactó contra el hangar, pero no causó daños en su interior, según el Ministerio de Defensa. Un funcionario chipriota afirmó que el dron atravesó el hangar y explotó en el exterior. El funcionario solicitó permanecer en el anonimato al tratarse de un tema de seguridad tan delicado.

La explosión, lo suficientemente fuerte como para despertar a los habitantes de las inmediaciones de la base, alarmó a todo el país, y el estruendo de las sirenas advirtió que Chipre estaba en la mira de misiles balísticos lanzados desde Irán. Ninguno ha alcanzado Chipre, pero al menos dos misiles han sido derribados mientras se aproximaban a la cercana Turquía en los últimos ocho días.

Los turistas y los estudiantes internacionales abandonaron Chipre en grandes cantidades, y los hoteles y las aerolíneas informaron de cancelaciones masivas, lo que preocupa a muchos chipriotas, ya que la economía del país depende en gran medida del turismo.

El ataque tuvo repercusión en toda Europa, donde varios líderes criticaron a Estados Unidos e Israel por la guerra contra Irán, pero salieron en defensa de los aliados atacados, así como de sus propios ciudadanos atrapados.

El presidente francés Emmanuel Macron (izquierda) y el presidente chipriota Nikos Christodoulides. Foto: EFE

Francia, España, Grecia, Italia y los Países Bajos enviaron buques de guerra a las aguas que rodean Chipre. El presidente francés, Emmanuel Macron, viajó para reunirse con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. «Cuando Chipre es atacada, Europa es atacada», declaró Macron.

Chipre es uno de los pocos miembros de la Unión Europea que no pertenece a la OTAN. Si un miembro de la alianza hubiera sido atacado, la situación para Europa se habría vuelto aún más crítica.

«La Unión Europea está haciendo política simbólica, mostrando solidaridad y actuando correctamente», declaró Hubert Faustmann, profesor de historia y ciencias políticas en la Universidad de Nicosia, en la capital chipriota. Sin embargo, expresó su frustración por lo que calificó de reacción desproporcionada, que provocó la marcha de una cuarta parte de sus estudiantes, entre ellos estadounidenses.

Christodoulides acogió con satisfacción el apoyo recibido, manteniendo la clara postura prooccidental de Chipre de los últimos años. Chipre ha aplicado sanciones contra Rusia y ha estrechado sus lazos con Estados Unidos e Israel, al tiempo que ha instado a Europa a reducir su dependencia de otros países en materia de defensa, política exterior y economía.

De pie junto a Macron y Mitsotakis, el presidente chipriota instó a la Unión Europea a reforzar su enfoque colectivo en materia de seguridad.

«Nuestros países comparten la convicción de que la UE debe involucrarse de forma más activa, estratégica y coherente con la región en general, como parte de un enfoque integral de 360 grados», afirmó.

Chipre considera que el apoyo de Europa y otros aliados es vital y ve a Turquía como su mayor amenaza. Turquía invadió y ocupó la parte norte de la isla en 1974, y esta declaró su independencia en 1983, una decisión que ningún país reconoció, salvo Turquía.

Turquía mantiene una importante presencia militar allí, y el despliegue de sus F-16 en el norte de Chipre esta semana, supuestamente para su protección, fue recibido con reacciones encontradas en otras partes de la isla.

El presidente francés Emmanuel Macron, el presidente chipriota Nikos Christodoulides y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Foto: EFE

Algunos analistas han cuestionado la prisa por proteger Chipre.

Gran Bretaña envió cazas y helicópteros adicionales y, tras cierto debate, desvió su destructor más avanzado, el HMS Dragon, a Chipre. Esto lo apartó de una operación planificada en el Atlántico Norte destinada a disuadir la agresión rusa y proteger infraestructuras submarinas vitales, según un informe de Matthew Savill, director de ciencias militares del Royal United Services Institute.

«Desconocemos la evaluación de amenazas realizada para la región y por qué el ataque de un solo dron a Chipre ahora exige nuevos despliegues», escribió Savill. La escasez de capacidad del Reino Unido implica que debe elegir cuidadosamente cómo emplear sus recursos, añadió.

En Chipre, el ataque ha reavivado el debate sobre la utilidad de las bases británicas. Los manifestantes salieron a las calles para exigir el cierre de las bases y la retirada de los británicos.

Melanie Steliou, ex presentadora de televisión y actual candidata al parlamento por el Partido Progresista de los Trabajadores, un partido de oposición de izquierda, afirmó que el uso de las bases para librar una guerra en Oriente Medio, o incluso para colaborar en ese esfuerzo, ponía en peligro a los chipriotas.

“Estoy a favor de la paz”, dijo. “Toda esta militarización no hará más que agravar la situación en la zona”.

Partidarios de Hezbolá ondean banderas del grupo libanés y retratos de su líder asesinado, Hassan Nasrallah Foto: AFP

El acuerdo que otorgó a Gran Bretaña amplias zonas de territorio soberano cuando la isla obtuvo su independencia, un vestigio de la historia colonial de Chipre, necesita ser renegociado, afirmó Nasia Hadjigeorgiou, profesora asociada de la Universidad de Central Lancashire en Chipre. Añadió que el gobierno chipriota sigue de cerca las conversaciones entre Gran Bretaña y Mauricio sobre la devolución de las islas Chagos a la nación de África Oriental.

Aunque los británicos han contribuido a Chipre de algunas maneras, como combatiendo los incendios forestales, poseen mucho más territorio del que necesitan o utilizan y no pagan alquiler por las bases, dijo Hadjigeorgiou.

Pero es improbable que Chipre cambie de rumbo, afirmó Anna Koukkides-Procopiou, exministra de Justicia y Orden Público de Chipre y actual becaria de la Fundación Yale para la Paz. Añadió que Irán había amenazado a Chipre en el pasado por el estrechamiento de sus relaciones con Israel y Estados Unidos.

«Chipre ha tomado decisiones de política exterior muy conscientes, que no necesariamente creo que sean erróneas, pero que conllevan ciertas repercusiones», dijo. «Básicamente, nos enfrentamos a las consecuencias de las decisiones que hemos tomado».

Papadopoulos, portavoz presidencial, refutó esa información, afirmando que Hezbolá había lanzado el dron en respuesta al anuncio británico de que permitiría a las fuerzas estadounidenses el uso de algunas de sus bases. «Fue un claro ataque contra las bases», declaró por teléfono. Irán envió posteriormente un mensaje indicando que no atacaría Chipre, añadió.

A pesar de la orden de evacuación del gobierno, los chipriotas que viven cerca de la base regresaban sigilosamente a sus hogares. Algunos, como un funcionario de aduanas jubilado que vive a ochocientos metros de la base, nunca se marcharon. El funcionario solo dio su nombre de pila, Christakis, para evitar represalias.

“No van a dar en mi casa”, dijo refiriéndose a los drones con una sonrisa. “Son mucho más precisos”. Carlotta Gall / The New York Times