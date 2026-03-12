Crisis en el estrecho de Ormuz: liberan 400 millones de barriles de petróleo, aunque el precio sube

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) liberarán gradualmente 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia.

La AIE decidió ayer miércoles sacar al mercado un tercio de las reservas estratégicas de sus 32 estados miembros para afrontar la crisis actual de subida de precios por el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero la medida ha sido insuficiente para aliviar la presión sobre los mercados.

Las bolsas europeas cerraron a la baja, aunque sin dejarse llevar por el pánico, mientras que el precio del crudo retomó la senda alcista.

“La decisión fue unánime”, explicó el director general de la AIE, Fatih Birol. La AIE, dijo Birol, seguirá “monitoreando la situación” y emitirá “nuevas recomendaciones si fuera necesario”.

Planta de regasificación de Bizkaia Bay Gas (BBG) en la ciudad vasca española de Zierbena. Foto: AFP

La señal es contundente: los 400 millones de barriles, es la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. La liberación anterior, de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, alcanzó los 182 millones de barriles.

Por su parte, los jefes de Estado y de gobierno del G7 debatieron los detalles de esta medida durante una videoconferencia. Tras la reunión, Macron elogió la coordinación entre los países occidentales para usar sus reservas estratégicas para lanzar “una señal al mercado mundial del petróleo y hacer bajar los precios”.

Esa decisión “equivale aproximadamente a 20 días de los volúmenes que se exportan a través del estrecho” de Ormuz, precisó Macron, que también señaló que los países del G7 “representan el 70%” de los 400 millones de barriles, que son “el máximo acordado”. Francia aportará “14,5 millones de barriles”, añadió.

“Lo implementaremos por etapas, de forma coordinada. Es una intervención en el mercado, una señal que estamos enviando”, explicó el presidente francés, que pidió al resto de países que eviten cualquier medida de restricción a las exportaciones para facilitar la fluidez en el mercado, en un claro mensaje a China e India.

Sin mencionar a China, Macron enfatizó que los países miembros de la AIE querían garantizar que “otros países no acumulen reservas indebidas” aprovechando la situación.

Camión cisterna en el depósito de combustible en las refinerías de Ruhr Oel de BP Gelsenkirchen, en Alemania. Foto: AFP

Petróleo al alza

Pese a la medida de la AIE, los precios del petróleo cerraron al alza ayer miércoles. Tras una fuerte caída del martes, el precio del crudo Brent del Mar del Norte aumentó un 4,76%, hasta 91,98 dólares por barril, y su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, un 4,55%, hasta los 87,25 dólares.

“Tenemos muy poca información sobre este anuncio; desconocemos cuándo entrará en vigor ni cuál será la calidad del petróleo liberado”, declaró a AFP Robert Yawger, de Mizuho USA, sobre la medida de al AIE.

Según dijo, el mercado se vio sacudido el martes por un error garrafal de la Casa Blanca con respecto al estrecho de Ormuz, cuando un miembro del gabinete de Donald Trump anunció que la Armada estadounidense había escoltado un petrolero. Poco después el gobierno lo desmintió.

La futura reacción de los operadores dependerá del ritmo con el que se liberen al mercado los barriles. “Esto deberá manejarse con delicadeza” para evitar que se desate el pánico en los precios, especialmente porque la magnitud del anuncio de la AIE “implica que el problema es muy grave” en Oriente Medio, sostuvo Yawger.

“Mientras el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado”, los productores del Golfo “reducirán voluntariamente su producción para evitar una rápida saturación de las instalaciones de almacenamiento”, advierte Tamas Varga, analista de PVM Energy.

Ayer el presidente francés Macron reconoció que “no se cumplen las condiciones” para llevar a cabo una misión para garantizar el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que es “una zona de guerra”. Pero insistió en que “debe organizarse” para proporcionar escoltas “cuando sea necesario” en coordinación con navieras, transportistas y aseguradoras. EFE, AFP

Buque petrólero cruza por el estratégico estrecho de Ormuz. Foto: EFE

Ataque a “gran escala” de Israel

Israel lanzó otra oleada de bombardeos “a gran escala” contra el Dahye, los suburbios del sur de Beirut, inmediatamente después de registrar un lanzamiento de decenas de cohetes del grupo terrorista libanés Hezbolá contra su territorio.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de Hezbolá en la zona del Dahye de Beirut”, dijo ayer miércoles el Ejército israelí. Hasta el momento, se han registrado un total de ocho bombardeos de gran potencia, al menos uno de los cuales resonó con fuerza por buena parte de la capital Beirut. “Los esfuerzos de intercepción (de proyectiles) continúan”, añade la nota. La nueva oleada de ataques israelíes contra el Dahye fue anunciada instantes después de que el norte de Israel sufriera un ataque con decenas de cohetes de Hezbolá. Medios israelíes se hicieron eco de un posible endurecimiento de los ataques de Hezbolá contra Israel durante la noche. “Atacaremos y seguiremos atacando”, dijo el portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin.