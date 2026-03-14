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El País Información Policiales

Una mujer murió en un siniestro de tránsito en ruta 102: camionero involucrado huyó de la escena

El choque ocurrió sobre las 9:40 de la mañana de este sábado. Presuntamente un camión embistió a una moto con dos ocupantes, la mujer que falleció y un hombre que sufrió lesiones.

El País
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14/03/2026, 11:55
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Esquina de la ruta 102 y César Mayo Gutiérrez, al norte de Montevideo.
Esquina de la ruta 102 y César Mayo Gutiérrez, al norte de Montevideo.
Foto: Google Maps

Un siniestro de tránsito fatal se registró este sábado en la ruta 102, a la altura del kilómetro 43,500, casi en el cruce con César Mayo Gutiérrez, al norte de Montevideo. Fue sobre las 9:40, según informó la Policía Caminera.

Allí una moto fue embestida por un camión, cuyo conductor escapó. En la moto iban dos ocupantes, un hombre de 51 años que manejaba y una mujer de 53 que iba como acompañante. El chofer declaró a la Policía que iba por la ruta 102 de oeste a este cuando fue embestido por el camión que luego huyó.

Tanto el conductor de la moto como su acompañante quedaron caídos en la calle. Los médicos que llegaron al lugar determinaron el fallecimiento de la mujer y al hombre le diagnosticaron "politraumatismo moderado", motivo por el que fue trasladado al Hospital Maciel. "Se le realizó espirometría con resultado negativo", informó Policía Caminera.

Moto involucrada en un siniestro de tránsito fatal en Montevideo este 14 de marzo de 2026.
Moto involucrada en un siniestro de tránsito fatal en Montevideo este 14 de marzo de 2026.
Foto: Policía Caminera

Siniestro de tránsito fatal en Colonia

Por otro lado, según informó la Jefatura de Policía de Colonia, hubo un siniestro fatal en la ruta 52 este viernes sobre las 16:30, a la altura del kilómetro 123.

"Por causas que aún se intentan establecer mediante las pericias correspondientes, la conductora de un birrodado perdió el dominio del vehículo, despistando y cayendo hacia la zona de la banquina", dice el comunicado.

La Jefatura añadió que en primera instancia la joven de 22 años recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada a un hospital cercano, pero murió sobre la medianoche.

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