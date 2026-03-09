Grave siniestro de tránsito: una mujer y dos niñas en estado delicado tras despiste y vuelco en la ruta

Un siniestro de tránsito se registró este domingo de tarde en la ruta 14, en el departamento de Lavalleja, provocando que una niña de 3 años y una adolescente de 13 resultaran gravemente heridas, al igual que una mujer de 34, según informó Policía Caminera.

El accidente ocurrió sobre las 16:00 a la atura del kilómetro 290, en el paraje Retamosa. El parte policial indica que una camioneta con cuatro ocupantes que circulaba de oeste a este tomó una curva y el conductor perdió el dominio y el vehículo despistó y volcó. Luego, otra vez quedó en posición normal sobre la faja natural al costado de la carretera.

El conductor, de 44 años, fue el único que recibió el alta médica en el lugar porque sus heridas fueron leves. La espirometría realizada dio cero.

Una acompañante de 34 años y una adolescente de 13 sufrieron "lesiones de entidad" y permanecen internadas en el Hospital de Treinta y Tres. También una niña de tres años fue trasladada a Montevideo desde ese hospital en estado "reservado" y con "lesiones de entidad".

Más tarde la Jefatura de Policía de Lavalleja informó que la más pequeña continúa internada en el CTI del Pereira Rossell. La madre de la niña se encuentra en CTI luego de ser operada por una perforación en el hígado y una fractura en el hombro izquierdo, mientras que la otra hija, de 13 años, permanece estable en una sala de pediatría.

En primer lugar todos los lesionados habían sido trasladados en vehículos particulares hacia la localidad de José Pedro Varela, pero luego fueron derivados a Treinta y Tres.

En cuanto a las causas del siniestro, el comunicado de la Jefatura indica que el conductor declaró haber sido "encandilado por el sol".

Siniestro de tránsito en la ruta Interbalnearia el domingo

Un rato más tarde, sobre las 17:45, hubo otro siniestro de tránsito pero esta vez en ruta Interbalnearia y Avenida Nogueira, en Pinamar. Una camioneta que circulaba de este a oeste atropelló a una adolescente de 15 años que iba caminando y pretendía cruzar la carretera.

Siniestro de tránsito con una adolescente embestida en la ruta Interbalnearia. Foto: Policía Caminera

Caminera informó que la camioneta era conducida por una mujer de 54 años, que resultó ilesa y cuya espirometría dio negativo. Tanto ella como su acompañante indicaron que la joven "corrió de manera repentina a cruzar la ruta" y no pudieron evitar el atropello.

La adolescente fue diagnosticada con politraumatismos, traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperada y fractura de la pierna izquierda. Ella iba con otro peatón, también de 15 años, quien salió ileso.