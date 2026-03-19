Adolescente que atropelló a efectivo de la Republicana y huyó se entregó en Fiscalía: fue condenado

Un adolescente de 17 años se entregó en Fiscalía este miércoles tras estar requerido por un atentado policial y una rapiña a un motociclista. El joven había estado involucrado en el atropellamiento de un efectivo de la Guardia Republicana durante un operativo en Malvín Norte, hecho que tuvo lugar a principios de marzo.

Según informó la Jefatura de Montevideo, el menor se presentó en la Fiscalía de Adolescentes de 2° Turno por sus propios medios. Luego, fue trasladado para tener una audiencia al Juzgado de Adolescentes de 3° Turno. Allí, la Justicia dictaminó que era culpable de varios delitos: cuatro rapiñas, dos hurtos y un atentado agravado por cometerse contra un funcionario policial.

El adolescente fue condenado a una medida socioeducativa mixta. Por doce meses deberá estar privado de libertad en dependencia del INISA y los tres restantes los pasará en libertad asistida.

El momento del ataque

Un video del momento del ataque fue difundido en redes sociales por parte del sindicato de la Guardia Republicana. Según señaló el Ministerio del Interior en su momento, efectivos estaban caminando por la calle Espronceda, en las inmediaciones de la Calle 4, cuando un vehículo no acató una señal de alto y comenzó a acelerar.

En determinado momento de la fuga el vehículo dobló una esquina, embistiendo a un efectivo que cayó al pavimento. También, en ese contexto, una funcionaria policial fue alcanzada por una piedra a la altura del cráneo, cerca de la oreja izquierda.

El vehículo terminó huyendo hacia la esquina de Boix y Merino. Según informó el Ministerio del Interior, se solicitó apoyo y el cierre de la zona, y, minutos después, el vehículo fue ubicado en la intersección de Boix y Merino con Calle 2.