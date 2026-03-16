IMM retiró 30 vehículos abandonados en Malvín Norte: detalles del operativo en el barrio

La Intendencia de Montevideo (IMM) retiró 30 vehículos incendiados y chatarrizados de la plaza central de Malvín Norte, en el cruce de las calles Boix y Merino y Espronceda.

La División Tránsito y el Servicio de Convivencia Departamental de la IMM, con el Ministerio del Interior, llevaron adelante un operativo el pasado jueves 12 de marzo donde quitaron los treintena vehículos abandonados en Malvín Norte. Los autos se encontraban en estado de chatarra, incendiados o averiados. Los vecinos habían reclamado a las autoridades la restitución de este espacio público.

El trabajo de retiro con grúa de los vehículos (para su posterior compactación y fundición) comenzó a primera hora del pasado jueves 12. En la actividad participó personal de la División Tránsito y del Servicio de Convivencia Departamental de la comuna, así como personal policial. También concurrió el prosecretario de la IM, Diego Olivera, y el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez.

Olivera destacó la importancia de “transmitirle a la enorme mayoría de vecinas y vecinos de este barrio que quieren salir adelante, que el Estado está presente, está junto a ellos, en sus distintas modalidades, en nuestro caso con los servicios públicos que dependen de la Intendencia”.

Agregó también que hace una semana se inició la conexión de saneamiento del barrio y el próximo sábado 21 de marzo se realizarán actividades deportivas y culturales "porque pacificar los barrios no solo requiere de un trabajo de la policía y la justicia, sino de un trabajo conjunto del estado”, recalcó el prosecretario.

Una escucha a los vecinos

“Las rutas de salida para barrios que se han complejizado dependen de la coordinación y de escuchar a los vecinos”, afirmó Olivera y recordó que se trabaja en un censo de casas que entregó la IM en Malvín Norte en 2012. El objetivo de este relevamiento es precisar la cifra actual de niños, niñas y núcleos familiares que residen en el lugar, dado que con el paso de los años se han edificado anexos a las viviendas originales o se han sumado nuevas unidades habitacionales de forma independiente. Esta actualización de datos es considerada clave por las autoridades “para dar la mejor respuesta posible”, dijo el jerarca.

Por su parte Rodríguez informó que en esta zona “se aumentó el patrullaje preventivo brindándole la seguridad que requieren a los vecinos”.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

En el marco de este trabajo interinstitucional entre organismos del Estado, una de las 16 medidas de movilidad anunciadas en setiembre del año pasado y que está en curso fue la creación del Grupo de Coordinación de Ordenamiento del Tránsito (GCOT). Este espacio funciona como un centro de unificación de criterios e intercambio de información sensible entre la Intendencia de Montevideo y las dependencias del Ministerio del Interior (Jefatura de Policía, la Guardia Republicana, la Policía Caminera, la Dirección Nacional de Bomberos), del Ministerio de Defensa Nacional (Prefectura Nacional Naval) y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). El grupo tiene como prioridad coordinar las tareas operativas en el territorio nacional para optimizar el flujo vehicular y la seguridad vial.