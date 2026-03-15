Incendio en Malvín Norte obligó a evacuar a más de 100 personas del complejo Euskalerría 70

La Dirección Nacional de Bomberos informó que este domingo 15 de marzo de 2026 se registró un incendio en el complejo habitacional Euskalerría 70 que provocó la evacuación de más de 100 personas.

De acuerdo con el comunicado de Bomberos, este siniestro afectó al edificio parcialmente, y que los daños se concentraron en un dormitorio y el pasillo de una unidad dentro de un edificio de 10 pisos. Sin embargo, el fuego no se propagó hacia otros apartamentos ni hacia otros niveles del edificio.

Por otra parte, el incendio no dejó fallecidos o lesionados.

Bomberos indicó que controló y extinguió el fuego rápidamente gracias al uso de camiones autobomba tanque, camiones cisterna, así como también el empleo de las bocas de incendio equipadas del propio edificio, "lo que permitió una rápida contención del foco ígneo".

Varios residentes lograron evacuar el edificio por cuenta propia, mientras que el personal de Bomberos asistió al resto de las personas, principalmente aquellas mayores y niños.

Bomberos destacó que uno de los peligros de este tipo de incendios estructurales es la presencia de gases calientes y humo ascendente. Estos afectan la visibilidad y dificultan la respiración, aumentando la complejidad de las tareas de rescate y evacuación. Sin embargo, en este caso, se logró evacuar a las personas afectadas de manera rápida, informó la entidad estatal.

Personal de Bomberos. Foto: Estefanía Leal/El País.

Debido a la inhalación del humo, algunas personas fueron asistidas y trasladadas a centros asistenciales como medida de precaución.

Bomberos confirmó que la situación se encuentra totalmente controlada luego de que se realizaran tareas de ventilación, enfriamiento y verificación final de seguridad, suprimiéndose los riesgos existentes.

Durante la tarde de este domingo, el personal del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos trabajó en el lugar pra investigar, recabar indicios y evidencias, y confeccionar la correspondiente carpeta pericial de causa y origen del incendio, según el comunicado.