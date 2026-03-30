Dos hombres atrapados en el río Yi y un tanque con miles de litros de combustible a la deriva por las lluvias

En la tarde de este domingo, debido a las intensas lluvias, la Brigada Departamental de Seguridad Rural en el departamento de Durazno rescató a dos hombres que quedaron atrapados en sus kayaks en el río Yi. Además, se rescató un tanque que contenía unos 3.000 litros de gasoil, también arrastrado por el temporal.

Los funcionarios que navegaban por el río en un operativo preventivo y de rescate, según informó la Jefatura de Policía de Durazno, observaron entre la vegetación dos kayaks semivolcados, atrapados contra la corriente. Dos hombres lograron aferrarse durante una hora a las embarcaciones hasta que llegó la Policía.

Los funcionarios rescataron a los dos hombres, mayores de edad, y les brindaron asistencia. Ninguno sufrió lesiones.

Rescate de un tanque de gasoil

También este domingo los funcionarios de la Brigada Departamental de Seguridad Rural encontraron a unos dos kilómetros del puente sumergible Capurro un trailer con tanque cisterna de combustible flotando a la deriva.

El tanque había sido arrastrado debido a las intensas lluvias desde la orilla, donde abastecía una motobomba de la empresa Estancias del Lago, informó la Jefatura de Policía de Durazno. El tanque contenía unos 3.000 litros de gasoil en su interior.

La Policía logró trasladar el tanque hacia afuera de las aguas donde quedó asegurado y entregado a sus propietarios.