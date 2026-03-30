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Inumet y meteorólogos anuncian altas temperaturas en Uruguay: cuándo vuelven las lluvias en Semana de Turismo

Los meteorólogos Guillermo Ramis y Mario Bidegain adelantaron que habrá nuevas precipitaciones en estas vacaciones aunque en principio no tan fuertes como las del domingo en Montevideo.

El País
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30/03/2026, 10:31
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Mapa de lluvias previstas para esta Semana de Turismo según el modelo Cosmo7 publicado por el meteorólogo Mario Bidegain.
Mapa de lluvias previstas para esta Semana de Turismo según el modelo Cosmo7 publicado por el meteorólogo Mario Bidegain.
Foto: X/@mario_bidegain

Uruguay, sobre todo el sur, recibió buenas lluvias el último fin de semana. Estaciones meteorológicas de Montevideo marcan en torno a 90 milímetros de precipitaciones acumuladas el domingo que se suman a los casi cinco milímetros de la noche del viernes y la madrugada del sábado. Esta Semana de Turismo ya no se esperan registros de esa índole pero meteorólogos anuncian nuevas lluvias. Además, se pronostican temperaturas por encima de lo normal.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo del modelo Cosmo7 del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil que señala lluvias de entre tres y 30 milímetros en Uruguay, dependiendo de la zona, dispersas durante toda la semana.

En paralelo, pronosticó altas temperaturas para este lunes, con máximas de hasta 36° en Artigas y 27° en Montevideo, por encima de lo esperado en esta época.

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El meteorólogo Guillermo Ramis, en tanto, indicó en Informativo Sarandí (AM 690) que este lunes ya no se esperan lluvias excepto "alguna llovizna" dispersa. La temperatura irá subiendo hasta encontrar su pico entre martes y miércoles y a partir del jueves empezará a bajar.

Adelantó que "el domingo de Pascuas llueve, por ahora, si no cambia el libreto", y que será el anticipo de precipitaciones más fuertes entre lunes y martes de la semana siguiente.

En detalle, indicó que este lunes habrá entre 23° y 26° con cielo nuboso, ocasionalmente cubierto y con lloviznas. El martes la temperatura oscilará entre 21° y 28°, nuboso. El miércoles entre 20° y 27°, también nuboso. El jueves se esperan entre 20° y 25° con cielo nuboso, ocasionalmente cubierto y con chaparrones. El viernes entre 19° y 25°, nuboso. El sábado entre 18° y 20°, nuboso, ocasionalmente cubierto, con chaparrones y viento. El domingo los valores esperados son entre 14° y 21°, con lluvia.

Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Foto: Leonardo Mainé/El País

El pronóstico de Inumet para Semana de Turismo

Inumet tiene en su pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitrana probables precipitaciones y tormentas este lunes, aunque irá mejorando. La temperatura oscilará entre 22° y 26°.

El martes habrá entre 20° y 27° sin lluvias, el miércoles entre 19° y 29°, también sin lluvias. El jueves, según este pronóstico, hay baja probabilidad de precipitaciones, con 19° y 26° como valores extremos. El viernes el panorama es similar, con 19° y 24°. También el sábado, con 18° y 21°. Inumet indica que para el domingo hay nula probabilidad de lluvias, con temperaturas entre 17° y 20°.

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