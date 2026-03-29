El pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 30 de marzo se presentará con condiciones mayormente inestables en gran parte del país, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 35°C.

En la región noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche, el cielo continuará nuboso con períodos de cubierto y se prevén precipitaciones y tormentas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima de 35°C.

En el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, con presencia de neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso con períodos de cubierto y neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso y períodos de cubierto, con precipitaciones y tormentas. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, persistiendo las precipitaciones y tormentas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima de 33°C.

Para el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto y se prevén precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad con precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 30°C.

Nubes de tormenta. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, acompañado de precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde y la noche se espera una mejora, con cielo nuboso y neblinas, aunque continuarán las precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 28°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche se espera una mejora, con cielo nuboso, aunque persistirán las precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 25°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso con períodos de cubierto, con precipitaciones y tormentas. En la tarde y la noche se espera una mejora, con cielo nuboso, manteniéndose las precipitaciones y probables tormentas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 26°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.