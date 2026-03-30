El tótem de emergencias del Ministerio del Interior se instalará en una nueva zona de Montevideo

El tótem 911 del Ministerio del Interior se instalará en una nueva zona de Montevideo, anunció Carlos Rodríguez, subjefe de Policía de Montevideo. Está previsto que esta iniciativa, inaugurada el 27 de noviembre en Plaza Matriz de Ciudad Vieja, se replique en el barrio Tres Cruces, en lugar a confirmar.

Rodríguez dijo en declaraciones consignadas por Teledía (Canal 4) que el objetivo de este tótem "es denunciar robos u otros hechos delictivos". "Aún no está definida cuál será su ubicación, se está viendo cuál es el lugar más práctico para colocarlo", explicó el jerarca policial.

"Al tocar ese botón se comunica directamente al 911 y allí se tiene directamente audio e imágenes de lo que esté ocurriendo y que la persona comunica al telefonista que esté de turno en la mesa", explicó Rodríguez. El tótem funciona las 24 horas.

Por otro lado, consultado sobre la evaluación de la Policía acerca del tótem ubicado en Ciudad Vieja, Rodríguez expresó que "es positiva". "Varias de las personas que lo han utilizado han estado de acuerdo y acorde", aseguró.

"Pedimos a la gente que no tema en el uso del tótem. la practicidad es muy importante. El llamado y la emergencia policial llega de inmediato al lugar, sin duda alguna", concluyó Rodríguez.