Investigan el asesinato de un hombre en Casarino; fue atacado a disparos en la ruta 84

La Jefatura de Policía de Canelones investiga el asesinato de un hombre de 24 años este domingo en la localidad de Casarino. La víctima fue atacada a balazos en el km 2 de la ruta 84, informó la Policía. Los autores se dieron a la fuga.

Según información primaria, funcionarios policiales fueron informados de que una persona se encontraba herida de arma de fuego entre la calle Montaño y la ruta 84. Al llegar al lugar, la víctima todavía se hallaba con vida por lo que fue trasladada de emergencia al centro asistencial de Toledo. Dado su estado crítico, el hombre fue derivado al Hospital Maciel, donde murió más tarde.

Según el testimonio que dieron vecinos a Subrayado (Canal 10), la víctima, un hombre de 24 años, "no sería del lugar". Los vecinos escucharon disparos sobre las 0:05 horas y el ruido de motos. Luego el joven gritó pidiendo ayuda y los vecinos llamaron al 9.1.1.

Policía Científica trabajó en el lugar y el caso fue derivado al Departamento de Homicidios. La Fiscalía Letrada de Toledo dispuso autopsia de la víctima.