Tensión en Sayago: hombre se atrincheró con un cuchillo tras agredir a su madre de 70 años
El hombre, de 38 años y poseedor de antecedentes penales, había manifestado que si la policía iba al lugar se iba a autoeliminar. Un equipo de negociadores debió intervenir.
La Jefatura de Policía de Montevideo informó que durante la madrugada de este lunes, un hombre de 38 años con antecedentes penales se había atrincherado con un cuchillo en su habitación, luego de discutir y agredir a su madre.
El hecho ocurrió en la casa de la familia, ubicada entre las calles Máximo Santos y Pastor, en el barrio Sayago.
Al lugar concurrieron policías en contacto con el Centro de Comando Unificado. Allí, la madre del hombre —una mujer de 70 años— dijo que mantuvo una discusión con su hijo y que este la agredió con una madera.
Posteriormente, el hombre se encerró en su cuarto con un cuchillo, donde manifestó que si venía la policía iba a agredir a los funcionarios y se iba a autoeliminar.
A la casa concurrió personal superior, así como un equipo de negociadores de la policía, que lograron detener al hombre.
-
Le pidieron la clave del WiFi en la plaza pública para despistarlo, lo amenazaron con un cuchillo y lo robaron
Menor que quiso fugarse del Inisa dijo que la reja estaba sin llave, el patio "abierto" y por eso decidió irse
Intento de rapiña en estación de servicio: detuvieron a delincuente que tomó de rehén a la encargada del local
¿Encontraste un error?