Tensión en Sayago: hombre se atrincheró con un cuchillo tras agredir a su madre de 70 años

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que durante la madrugada de este lunes, un hombre de 38 años con antecedentes penales se había atrincherado con un cuchillo en su habitación, luego de discutir y agredir a su madre.

El hecho ocurrió en la casa de la familia, ubicada entre las calles Máximo Santos y Pastor, en el barrio Sayago.

Al lugar concurrieron policías en contacto con el Centro de Comando Unificado. Allí, la madre del hombre —una mujer de 70 años— dijo que mantuvo una discusión con su hijo y que este la agredió con una madera.

Posteriormente, el hombre se encerró en su cuarto con un cuchillo, donde manifestó que si venía la policía iba a agredir a los funcionarios y se iba a autoeliminar.

A la casa concurrió personal superior, así como un equipo de negociadores de la policía, que lograron detener al hombre.