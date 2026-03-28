Le pidieron la clave del WiFi en la plaza pública para despistarlo, lo amenazaron con un cuchillo y lo robaron

Dos adolescentes están detenidos y a la orden de la Fiscalía de Salto, luego de haber amenazado con un cuchillo en el cuello a una persona que se encontraba sentado en la Plaza Artigas. En primera instancia le pidieron el acceso al WiFi para engañarlo y robarle. Luego del hecho huyeron, pero la Policía logró atraparlos.

Sobre la medianoche del viernes, la Policía de Salto recibió una llamada donde un sujeto denunció que otros dos individuos, que lo amenazaron con un arma blanca, le robaron su celular y varios objetos personales desde su mochila.

La víctima reportó la descripción física y la vestimenta de los delincuentes, los cuales se habrían dado a la fuga por la calle 25 de Agosto al sur.

En las recorridas realizadas por la Policía, los efectivos hablaron con la víctima, tratándose de un joven de 22 años de edad, quien relató que, cuando estaba en la Plaza Artigas, cuatro jóvenes se le acercaron solicitando que les compartiera un código QR para acceder al WiFi, a lo cual accedió.

Pero justo en ese momento, uno de ellos le puso un cuchillo en el cuello, exigiéndole la entrega de su teléfono celular y varios objetos personales que llevaba consigo.

Minutos después de tomada la denuncia, cuando la Policía realizaba recorridas tratando de dar con estos individuos, localizaron a un adolescente de 17 años de edad en la zona de la Diagonal Lazareto, a pocas cuadras del lugar del hecho, cuya descripción coincidía con la información aportada.

Así como también los efectivos policiales dieron con otros dos jóvenes, que estaban a pocas cuadras, en las inmediaciones del edificio de la Universidad de la República, de los cuales solo uno de estos, coincidía con lo aportado por la víctima.

Tras la recepción de la denuncia, se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno, procediendo a la detención de los adolescentes en cuestión e interviniendo en este caso, el personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía local, que trabaja en el esclarecimiento de los hechos.