Menor que quiso fugarse del Inisa dijo que la reja estaba sin llave, el patio "abierto" y por eso decidió irse

El adolescente de 16 años que, junto a dos mayores de edad, pretendió fugarse del centro del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) dijo que "decidió irse" porque "tanto la reja como el chapón estaban sin llave y el patio también estaba abierto", transcribió la jueza de Adolescentes Patricia Borges en su sentencia, a la que accedió El País. El joven involucrado es uno de los condenados como "partícipe extraño" del asesinato de un bebé de un año en Cerro Norte.

Fue condenado a cinco meses de internación en el Inisa, lo que se suma a la sanción que debe cumplir por el homicidio. Los delitos de los que reconoció ser responsable son hurto y autoevasión.

La sentencia no explica cómo ocurrió la fuga, pero sí las circunstancias de la detención. Sobre eso, expone que el jueves sobre las 20 horas se interceptó al adolescente junto a dos adultos (también prófugos de Inisa) cuando caminaban por la calle General Flores rumbo a Luis Alberto de Herrera. Uno de los adultos que lo acompañaba era su compañero de causa, que fue condenado por el mismo homicidio.

Al revisarlos, detectaron que llevaban consigo "cuatro manojos" de llaves que estaban rotuladas. El primero decía "coordinación" y tenía atada una segunda llave. El siguiente tenía un "distintivo rojo" y una inscripción que también decía "coordinación", junto con una segunda llave. Había un tercer grupo con un "distintivo azul" con el número seis. Tenía un llavero con una llave principal y cuatro llaves más.

La situación fue controlada, pero durante el transcurso de la revuelta cinco funcionarios fueron llevados hasta una celda, tres internos se fugaron —y luego fueron recapturados— y otros cuatro escaparon hasta los techos.

El homicidio por el que estaba recluido

En octubre de 2024, un niño de un año fue baleado mientras su madre, Alexa Berón, lo llevaba en brazos. El hecho ocurrió en el barrio Cerro Norte, que es escenario de una lucha entre las bandas de los Suárez-Albín y los Colorados. La víctima era hijo de Axel Joel Mattos, sindicado como líder de Los Colorados.

Por este hecho fueron inicialmente imputados dos menores que en ese entonces tenían 14 y 17 años (quienes este jueves se fugaron del Inisa). Aunque al principio se los acusó de ser los coautores del crimen, eso luego no pudo ser demostrado ante la Justicia y se los condenó como "partícipes extraños".

La figura del partícipe extraño se utiliza para aquellos que fueron parte de un hecho delictivo, pero sin haber participado del plan primigenio para cometerlo y sin que su rol haya sido esencial para que el crimen ocurriera. Por este asesinato no hubo más personas imputadas ni condenadas. El crimen sigue impune.

El más chico de los dos condenados había obtenido una pena de dos años y dos meses, y el más grande de cuatro años y ocho meses, dado que se le acumuló con otra causa anterior que tenía.

Su compañero de causa, también prófugo

El joven que fue condenado junto con el adolescente cumplió la mayoría de edad cuando ya estaba recluido en Inisa. El 24 de enero pasado, ya teniendo 18 años, se fugó del centro y circuló por la ciudad sin ser atrapado hasta hace aproximadamente un mes. Durante ese tiempo, informó Telemundo, participó de varios enfrentamientos barriales y publicó imágenes amenazantes en redes sociales. En una de las imágenes se lo ve con un arma larga y una corta. La foto estaba acompañada de la leyenda: "Quiero matar a un policía, en breve hay noticias".

