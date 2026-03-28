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El País Información Judiciales

Cayó banda criminal dedicada a estafas bajo fachada de importación de máquinas agrícolas: hay siete condenados

Los delincuentes utilizaban plataformas de importación falsas para captar víctimas, ocultando además actividades vinculadas a la venta de estupefacientes.

El País
El País
28/03/2026, 16:19
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Esposas
Preso con esposas.
Foto Archivo El País.

Fiscalía condenó a siete personas que integraban una organización criminal dedicada a estafas bajo la fachada de importación de maquinaria agrícola, informó el Ministerio del Interior.

La cartera detalló que se realizaron allanamientos y detenciones en la ciudad de Las Piedras, Canelones, tras una investigación que conectó múltiples denuncias de estafa en distintos departamentos del país.

Los delincuentes utilizaban plataformas de importación falsas para captar víctimas, ocultando además actividades vinculadas a la venta de estupefacientes. "El despliegue táctico permitió la incautación de evidencias determinantes para el proceso judicial", remarcó Interior.

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La Fiscalía condenó a un hombre a dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo por un delito de asistencia a los agentes de la actividad delictiva, asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa.

Luego condenó a otros cuatro a seis meses de prisión (libertad a prueba) por delitos de receptación, asociación para delinquir y asistencia desleal, según sus respectivas responsabilidades.

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Por último, condenó a dos mujeres. A la primera a a 18 meses de prisión (libertad a prueba) como coautora de estafas y asociación para delinquir y a la segunda a a 12 meses de prisión (libertad a prueba) por asociación para delinquir.

La investigación fue llevada a cabo por el Área de Investigaciones I de Cerro Largo en conjunto con la Fiscalía Letrada Departamental de 2do Turno.

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