Intento de rapiña en estación de servicio: detuvieron a delincuente que tomó de rehén a la encargada del local

La Policía detuvo este viernes a un hombre de 26 años, poseedor de antecedentes por rapiña, en el marco de una investigación que procura establecer su vinculación con dos rapiñas cometidas en menos de 48 horas contra una estación de servicio ubicada en Camino Maldonado y Susana Pintos, así como con una rapiña a una papelería de la zona en el barrio Bella Italia.

Las actuaciones incluyeron el análisis de cámaras particulares y del Centro de Comando Unificado, lo que permitió avanzar en la identificación del presunto autor y reconstruir parte de sus desplazamientos antes y después de los hechos investigados.

Durante las diligencias, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el sospechoso fue detenido cuando presuntamente intentaba apoderarse de una moto para huir. En esa instancia se incautó una moto Zanella Sapucai de color rojo, requerida por otro hecho, y 80 pesos uruguayos.

Posteriormente, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia de 1.er Turno, personal de Investigaciones de Zona III realizó un allanamiento en una finca ubicada en la zona de Copérnico y Milán. En esa actuación se incautaron un casco marca MT Stinger, de color rojo y amarillo, prendas policiales, championes deportivos de color gris, un pantalón de trabajo gris con líneas reflectivas, ropa de empresa de correo privado y una cédula de identidad denunciada como hurtada.

La Policía continúa investigando la eventual vinculación del detenido y de los objetos incautados con las dos rapiñas a la estación de servicio, con la rapiña a la papelería y con otros hechos que vienen siendo trabajados por los investigadores.

Detuvieron al sospechoso de la rapiña en Bella Italia: El sujeto fue detenido luego de querer escapar e ingresar a un CAIF donde maestras lucharon contra el delincuente. El detenido tiene 36 años, es poseedor de 4 antecedentes y salió de la cárcel este año.

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El intento de rapiña

Según informó Telenoche (Canal 4) al acceder a las cámaras de videovigilancia de la zona de Bella Italia, el ladrón dejó el vehículo y, arma en mano, redujo a un empleado y a la encargada y le exigió el dinero de la recaudación. En ese momento llegó al lugar un policía de particular que pretendía cargar combustible en su auto. Al notar la situación, retiró la llave de la moto y se resguardó tras los surtidores.

El delincuente se dio cuenta de la presencia del policía, por lo que tomó a la encargada del comercio como escudo humano y comenzó a retirarse del lugar. Caminó unos 30 metros, mientras el policía, imposibilitado de abrir fuego, pedía refuerzos e intentaba disuadirlo.

El ladrón la amenazó con un arma y le gritó que acelerara. La conductora continuó la marcha con el atacante en el vehículo hasta la intersección con Copérnico, a pocas cuadras del lugar, donde el hombre descendió y escapó corriendo. “Me decía ‘acelerá porque te mato’”, contó la mujer. Este viernes la Policía informó sobre la detención del hombre.