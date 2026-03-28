Robo piraña a farmacia en Avenida Italia: cuatro delincuentes se llevaron perfumes y escaparon en dos motos
Dos empleadas que trabajaban en el local relataron que ingresaron "en forma violenta" y "sin mediar palabra", rompieron las vitrinas con una llave francesa.
Un nuevo robo piraña se produjo en la noche del viernes a una farmacia de Montevideo, informó la Jefatura de Policía de la capital. El hecho sucedió en la intersección de las calles Avenida Italia y Solano López, en el barrio La Unión.
De acuerdo a lo que relataron dos empleadas que trabajaban en el local, tres hombres ingresaron "en forma violenta" y "sin mediar palabra", rompieron las vitrinas con una llave francesa.
Los delincuentes se llevaron perfumes y escaparon. Dos de ellos se fueron en una moto y el tercero lo hizo en otra distinta, que era conducida por un cuarto hombre que los esperaba fuera de la farmacia.
El local cuenta con seguro y cámaras de seguridades que están siendo utilizadas para la investigación.
Las empleadas de la farmacia no resultaron lesionadas.
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