Tragedia en la ruta 9: murió un joven motociclista y la Policía investiga el siniestro sin testigos
Se presume que cayó solo al pavimento tras haber cambiado de senda e impactar contra el guardarraíl. El casco fue encontrado en la escena del accidente.
Policía Caminera informó este sábado de un siniestro de tránsito fatal en la ruta 9, en una zona rural del departamento de Rocha. La víctima era un motociclista de 20 años, que cayó al pavimento y fue encontrado sobre las 9:15 a la altura del kilómetro 223.
El joven fue asistido por una emergencia móvil pero falleció en el lugar. Se presume que cayó solo al pavimento, tras haber cambiado de senda e impactar contra el guardarraíl. No obstante, Policía Caminera aclaró que "no existen testigos presenciales del hecho". Su casco fue encontrado en la escena.
Este no fue el único siniestro en ruta 9 registrado en las últimas horas. También en el departamento de Rocha, a la altura del kilómetro 331, en la Barra del Chuy, chocaron un auto y una moto y como consecuencia murió el motociclista, que tenía 36 años. La espirometría al conductor del auto arrojó un resultado negativo.
Ómnibus que viajaba de Cataratas a Montevideo vuelca en Flores
También este viernes un ómnibus de transporte internacional de la empresa EGA protagonizó un siniestro de tránsito en el departamento de Flores. El vehículo, que regresaba desde las Cataratas del Iguazú con destino a Montevideo, volcó a la altura del kilómetro 242 de la Ruta 3, en las inmediaciones de la localidad de Andresito.
Según el reporte oficial brindado por Policía Caminera, el ómnibus circulaba con 47 pasajeros y tres tripulantes. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del vehículo, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre la faja natural.
La espirometría del conductor tuvo resultado negativo. En el transporte no viajaban menores de edad, según lo reportado por Policía Caminera.
Hasta el momento, las autoridades han confirmado el siguiente balance sobre los ocupantes:
- Total de lesionados: 11 personas, según actualizó Caminera.
- Traslados médicos: todos los pasajeros que sufrieron lesiones ya fueron derivados a centros asistenciales.
- Gravedad: según el informe primario, las heridas recibidas no serían de entidad.
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