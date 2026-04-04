Tragedia en la ruta 9: murió un joven motociclista y la Policía investiga el siniestro sin testigos

Policía Caminera informó este sábado de un siniestro de tránsito fatal en la ruta 9, en una zona rural del departamento de Rocha. La víctima era un motociclista de 20 años, que cayó al pavimento y fue encontrado sobre las 9:15 a la altura del kilómetro 223.

El joven fue asistido por una emergencia móvil pero falleció en el lugar. Se presume que cayó solo al pavimento, tras haber cambiado de senda e impactar contra el guardarraíl. No obstante, Policía Caminera aclaró que "no existen testigos presenciales del hecho". Su casco fue encontrado en la escena.

Moto que protagonizó un siniestro de tránsito fatal en la ruta 9. Foto: Policía Caminera

Este no fue el único siniestro en ruta 9 registrado en las últimas horas. También en el departamento de Rocha, a la altura del kilómetro 331, en la Barra del Chuy, chocaron un auto y una moto y como consecuencia murió el motociclista, que tenía 36 años. La espirometría al conductor del auto arrojó un resultado negativo.

Accidente en Ruta 9. Foto: Policía Caminera.

Ómnibus que viajaba de Cataratas a Montevideo vuelca en Flores

También este viernes un ómnibus de transporte internacional de la empresa EGA protagonizó un siniestro de tránsito en el departamento de Flores. El vehículo, que regresaba desde las Cataratas del Iguazú con destino a Montevideo, volcó a la altura del kilómetro 242 de la Ruta 3, en las inmediaciones de la localidad de Andresito.

Según el reporte oficial brindado por Policía Caminera, el ómnibus circulaba con 47 pasajeros y tres tripulantes. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del vehículo, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre la faja natural.

Flores: vuelca un ómnibus de la empresa EGA que regresaba de Cataratas y ocho pasajeros están heridos Foto: Policía Caminera.

La espirometría del conductor tuvo resultado negativo. En el transporte no viajaban menores de edad, según lo reportado por Policía Caminera.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado el siguiente balance sobre los ocupantes: