Siniestro de tránsito fatal en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar con un auto

Policía Caminera informó este viernes sobre un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar a la altura del kilómetro 331.500 de la Ruta 9, cercano a la Barra del Chuy, en el departamento de Rocha.

Según el comunicado de las autoridades, el siniestro -protagonizado por un auto y una moto- tuvo como resultado el fallecimiento del conductor del birrodado, un hombre de 36 años de edad.

Tras el choque, se le realizó una espirometría al conductor del auto, la que arrojó resultado negativo. De acuerdo a su declaración, el accidente consistió en un choque frontal.

Producto del siniestro, la ruta 9 se encuentra cortada en su totalidad. Caminera informó que el tránsito está siendo canalizado por la ruta 9 vieja.

Otro accidente fatal en ruta 104

Otro siniestro fatal se registró durante la noche de este jueves. Esta vez fue en la ruta 104, en donde una mujer de 26 años murió tras ser embestida por un auto en el departameto Maldonado.

El hecho ocurrió sobre las 21:45 a la altura del kilómetro 12 de la ruta 104. Según informó Policía Caminera, por causas que aún se investigan, un automóvil que circulaba en la misma dirección embistió a un birrodado en el que viajaba la víctima.

Motocicleta de víctima en siniestro fatal en ruta 104. Foto: Policía Caminera.

El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, quien resultó ileso y fue sometido a una prueba de espirometría que arrojó resultado negativo. En tanto, la conductora de la motocicleta sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

A raíz del siniestro, en la noche del jueves la ruta 104 permanecía totalmente cortada mientras trabajaban en la escena los efectivos policiales y personal correspondiente para determinar las circunstancias del hecho.

Vuelco de ómnibus en Flores

Por otro lado, este viernes un ómnibus de transporte internacional de la empresa EGA protagonizó un siniestro de tránsito este viernes por la mañana en el departamento de Flores. El vehículo, que regresaba desde las Cataratas del Iguazú con destino a Montevideo, volcó a la altura del kilómetro 242 de la Ruta 3, en las inmediaciones de la localidad de Andresito.

Flores: vuelca un ómnibus de la empresa EGA que regresaba de Cataratas y ocho pasajeros están heridos Foto: Policía Caminera.

Según el reporte oficial brindado por Policía Caminera, el ómnibus circulaba con 47 pasajeros y tres tripulantes. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó el despiste y posterior vuelco sobre la faja natural.

La espirometría del conductor tuvo resultado negativo. En el transporte no viajaban menores de edad, según lo reportado por Policía Caminera.

Estado de los pasajeros

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que el total de lesionados fue de 11 personas. Todos los pasajeros fueron derivados a centros asistenciales ya que las heridas no revisten gravedad.

"El ómnibus circulaba desde Cataratas hacia Montevideo con 50 personas en total. Por causas a determinar, despista y vuelca", indicaron desde Prensa de Caminera.

El ómnibus de la empresa EGA volcado en Ruta 3, a la altura de Andresito. Foto: Policía Caminera.

Pese a la magnitud del incidente y la presencia de unidades de emergencia en el lugar, la ruta ya se encuentra liberada para el tránsito. Personal de Policía Caminera y efectivos de la Jefatura de Policía de Flores trabajaron en el punto para asistir a los damnificados y regular la circulación.

Se espera que en las próximas horas se brinden nuevos detalles sobre la evolución de los heridos y los peritajes técnicos para determinar el origen del siniestro.