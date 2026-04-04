Ataque armado termina con un muerto y un herido en el Cerro; en otro episodio le amputan un dedo a una mujer

Un homicidio se registró este viernes de noche en el Cerro. Un ataque a balazos provocó la muerte de un joven de 20 años y dejó herido a otro de la misma edad, que fue internado.

Según información de la Jefatura de Policía de Montevideo, ambas víctimas —una de ellas con antecedentes penales— fueron ingresadas al Hospital del Cerro. Llegaron en el vehículo de una de las víctimas, trasladados por un testigo, quien dijo escuchar un desorden y luego encontrarse con los heridos.

El ataque fue en José Batlle y Ordoñez y Cuba. Ambos jóvenes se encontraban en el interior del auto. Una vez en el hospital, personal médico constató la muerte de uno de ellos por "múltiples heridas de armas de fuego", mientras que el otro fue derivado a block quirúrgico con un disparo en el abdomen.

Como indicios, la Policía encontró un balazo en la puerta del conductor del auto. Ahora resta esperar el avance de la investigación para saber si es posible identificar a los autores del crimen.

Le amputaron un dedo a una mujer

En otro episodio violento registrado en la noche, una mujer de 25 años denunció haber sido víctima de un ataque en Emancipación y Bernardo de Guzmán, en Belvedere.

La joven, que cuenta con antecedentes penales, sufrió la amputación del dedo meñique de su mano izquierda.

Dio algunas pistas de cómo fue el ataque pero prefirió no presentar una denuncia penal. Fue trasladada al Hospital del Cerro.

Mientras tanto, también en la noche del viernes hubo un hurto en una farmacia de Bolivia y Canadá, en Carrasco.

Por las cámaras del local se puede ver que dos personas llegaron en dos motos, rompieron las vitrinas y robaron varios perfumes.