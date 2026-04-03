Una avioneta se estrelló en el sur de Brasil: murieron cuatro personas, entre ellas una pareja de empresarios

Un accidente aéreo ocurrido este viernes en la ciudad de Capão da Canoa, en la costa norte de Rio Grande do Sul, dejó cuatro muertos. Las cuatro víctimas fueron identificadas como el matrimonio de empresarios Déborah Belanda Ortolani y Luis Antonio Ortolani, el socio de la compañía aérea a la que pertenecía la aeronave, Renan Saes, y el piloto Nelio Pessanha, según informó G1.

Según informaciones publicadas en periódicos de Rio Grande do Sul, la pareja Ortolani participaba en la Feria de Bordados de Ibitinga, en São Paulo, destino de su viaje este viernes. El Cuerpo de Bomberos de Rio Grande do Sul explicó que el avión partió de São Paulo, hizo escala en Criciúma (SC) para repostar combustible y recogió a la pareja en Capão da Canoa. El vuelo tenía previsto continuar hacia Itápolis, pero el accidente ocurrió poco después del despegue.

🚨URGENTE - Avião de pequeno porte acaba de cair em Capão da Canoa, litoral norte do RS, e piloto morre pic.twitter.com/2pRCWAoKSw — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) April 3, 2026

Según la Defensa Civil de RS, la información preliminar obtenida de los documentos del plan de vuelo y de los familiares presentes en el lugar indica que la pareja dividía su tiempo entre Xangri-Lá (RS) y Ribeirão Preto (SP).

La Feria de Bordado de Ibitinga es uno de los eventos más importantes del sector textil del país, que se celebra anualmente en la ciudad de Ibitinga, estado de São Paulo, conocida como la "capital nacional del bordado". El evento se organiza con la participación del ayuntamiento y las asociaciones comerciales locales. Según el diario NSC Total, la familia Ortolani era socia y administradora de la feria, que también tiene ediciones en Porto Alegre. Ambos seguían la página de la feria en redes sociales.

Renan Saes era propietario de compañía aérea accidentada al sur de Brasil. Foto: O Globo/GDA.

Dueño de compañía aérea y piloto

Renan Saes era socio de Peluzzi Aviation, una empresa dedicada a la compraventa de aeronaves y a la prestación de servicios de consultoría en el sector. Al parecer, el avión implicado en el accidente pertenecía a esta empresa. Poco antes del accidente, a las 10:35, Saes publicó una historia en su cuenta de Instagram mostrando la vista desde un vuelo, probablemente el mismo que se produjo.

El avión estaba siendo pilotado por Nelio Pessanha, la cuarta víctima de la tragedia. Según la información preliminar, el accidente involucró una aeronave monomotor, modelo Piper JetPROP DLX, con matrícula PS-RBK. Poco después del despegue, el avión perdió altitud y se estrelló contra un restaurante ubicado en la Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, en una zona urbana cercana al aeropuerto.

Nelio Pessanha piloteaba avión accidentado en el sur de Brasil. Foto: O Globo/GDA.

Información preliminar

Según un comunicado del Departamento de Bomberos, "Según la información preliminar, la aeronave volaba a baja altitud cuando comenzó a perder altura y se estrelló".

El accidente ocurrió en la Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, según información de TV Globo. Imágenes captadas por los vecinos muestran humo y fuego tras el impacto de la aeronave. Los vecinos cercanos al lugar del accidente resultaron ilesos y pudieron ser rescatados sanos y salvos.

Equipos del Departamento de Bomberos, la Policía Militar, el ayuntamiento y la Compañía Estatal de Energía Eléctrica (CEEE) respondieron al incidente, brindando asistencia y apoyo en el lugar.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), una agencia de la Fuerza Aérea dedicada a investigar desastres aéreos, informó que investigará las causas del accidente.

Por Lucas Altino, O Globo/GDA