"Ya vamos a salir, mi amor": el video que grabó un militar antes de morir en el accidente aéreo en Colombia

En el marco de la investigación sobre el accidente de un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que dejó como saldo 69 muertos y 57 heridos, salió a la luz en las últimas horas un video grabado por uno de los miembros del Ejército momentos antes de la tragedia.

En dicha grabación, aparece la imagen del Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado. El nombre de este miembro del Ejército se encuentra en el listado de fallecidos publicado por las autoridades.

En el video, que fue difundido inicialmente por medios locales, se muestra a varios militares en el aeródromo organizados en filas junto a sus pertenencias en la espera para subir al avión.

En el registro, el uniformado dice: “Vale, mi amor, ya vamos a salir mi reina. Vea” y agrega: “Ya estamos para salir, Valentina, vea”. El audio corresponde a un mensaje dirigido a sus allegados, enviado antes de iniciar el vuelo.

Cabo Jairo Machado. Foto: captura

Luego, el video cambia de ángulo y enfoca al cabo Rincón, quien lanza dos besos a la cámara a la vez que aumenta el ruido que emite el avión.

Así ocurrió el accidente del Hércules C-130 que dejó decenas de muertos y heridos

El Hércules C-130, que había despegado desde la ciudad de Puerto Leguízamo con un total de 128 personas a bordo, se precipitó a tierra poco después de iniciar su vuelo. Según los balances oficiales, el siniestro dejó al menos 66 militares muertos y 57 heridos, así como cuatro desaparecidos y una persona ilesa.

"En la aeronave iban 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la FAC, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional", señaló días atrás el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, quien aclaró que el avión llevaba tres personas más que las 125 informadas inicialmente.

Tareas de rescate tras accidente de un avión militar en Colombia Foto: DANIEL ORTIZ/AFP

El general López agregó: "Lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron y están en proceso de identificación".

El avión se incendió tras caer en un remota zona selvática, en las afueras de Puerto Leguízamo, una ciudad amazónica situada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, "como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", lo que agravó la situación en el lugar del accidente.

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue en Colombia Foto: DANIEL ORTIZ/AFP

"De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales", agregó el titular de Defensa, ya que en la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que controlan los cultivos ilícitos el Putumayo.

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando el avión FAC 1016 que acababa de despegar de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, cayó a tierra por causas que aún se desconocen.

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.

Cancillería se solidarizó con Colombia ante el fatal accidente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió el lunes un comunicado en el que expresó "su profundo pesar" ante el accidente del avión.

"Uruguay lamenta las irreparables pérdidas humanas y transmite sus más sentidas y sinceras condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, anhela por una pronta y satisfactoria recuperación de las personas heridas en este lamentable accidente", expresó Cancillería.

Además, desde la cartera extienden al gobierno colombiano y su población "solidaridad ante este trágico suceso".

Con información de Laura Nathalia Quintero de El Tiempo/GDA