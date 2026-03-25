Tragedia aérea en el aeropuerto LaGuardia: la historia de los dos jóvenes pilotos que fallecieron

La colisión entre un avión regional de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York no solo interrumpió un vuelo rutinario, sino que también sacó a la luz historias que aún se están desarrollando. En la cabina de mando se encontraban dos pilotos al comienzo de sus carreras, que simbolizaban una nueva generación de la aviación comercial.

Las muertes de Antoine Forest, de 30 años, y Mackenzie Gunther, recién graduado, pusieron de manifiesto trayectorias marcadas por una formación reciente, un ascenso gradual y perspectivas de crecimiento dentro de la industria de la aviación. Como lo definió el director de la Administración Federal de Aviación, eran "dos jóvenes al comienzo de sus carreras".

¿Quiénes eran Antoine Forest y Mackenzie Gunther?

Antoine Forest había ingresado a la aviación comercial unos años atrás. Tras graduarse en 2018, comenzó pilotando avionetas en Quebec, llevando turistas sobre el fiordo de Saguenay, una experiencia común para los pilotos al inicio de sus carreras. Posteriormente, trabajó en el monitoreo de incendios forestales, un puesto técnico que exige precisión y un análisis avanzado de las condiciones ambientales.

Antoine Forest, uno de los pilotos que murieron en LaGuardia Foto: Antoine Forest, Facebook

En 2022, dio un paso importante al unirse a Jazz Aviation, una aerolínea regional que opera vuelos para Air Canada Express, un paso tradicional en la trayectoria de los pilotos hacia las grandes aerolíneas. Sus compañeros e instructores lo describen como un profesional disciplinado, atento a la seguridad y con facilidad para tratar con los pasajeros.

Mackenzie Gunther, por otro lado, estaba en una etapa aún más temprana en su trayectoria. Se había graduado en 2023 de un programa de tecnología aeronáutica en Canadá y estaba comenzando a acumular horas de vuelo en operaciones comerciales, un paso fundamental para consolidar su experiencia y avanzar en su carrera.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en LaGuardia?

Un avión de Air Canada chocó el domingo por la noche contra un camión de bomberos tras aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia, en Queens.

El impacto provocó la muerte del piloto y del copiloto, mientras que otras nueve personas -entre pasajeros, personal de a bordo y empleados de la autoridad portuaria- permanecen hospitalizadas, algunas con heridas de gravedad.

Horas después del accidente, se conoció un video que muestra el momento exacto del siniestro en la pista.

El vuelo afectado fue el AC-8646 de Jazz Aviation LP —operado por Air Canada Express—, que había partido del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. La aeronave era un jet Bombardier CRJ-900, utilizado en rutas de corto y mediano alcance.

Según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el avión impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios que se encontraba en la pista mientras respondía a otro incidente.

De los 41 pasajeros y tripulantes hospitalizados, 32 ya recibieron el alta. Por su parte, Kathryn Garcia —directora de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey— informó que dos empleados que viajaban en el camión de bomberos sufrieron lesiones, aunque su vida no corre peligro.

Avión de Air Canada Express que se accidentó en el aeropuerto de LaGuardia en New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Con información de O Globo/GDA