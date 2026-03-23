Así fue el momento exacto del choque entre un avión y un camión de bomberos en Nueva York

Un avión de Air Canada chocó el domingo por la noche contra un camión de bomberos tras aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia, en Queens.

El impacto provocó la muerte del piloto y del copiloto, mientras que otras nueve personas -entre pasajeros, personal de a bordo y empleados de la autoridad portuaria- permanecen hospitalizadas, algunas con heridas de gravedad.

El momento del choque del avión contra el camión de bomberos, en el cual fallecieron ambos pilotos. pic.twitter.com/6SvowyxnIL — Gonzalo (@gonziver) March 23, 2026

Horas después del accidente, se conoció un video que muestra el momento exacto del siniestro en la pista.

El vuelo afectado fue el AC-8646 de Jazz Aviation LP —operado por Air Canada Express—, que había partido del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. La aeronave era un jet Bombardier CRJ-900, utilizado en rutas de corto y mediano alcance.

Según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el avión impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios que se encontraba en la pista mientras respondía a otro incidente.

De los 41 pasajeros y tripulantes hospitalizados, 32 ya recibieron el alta. Por su parte, Kathryn Garcia —directora de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey— informó que dos empleados que viajaban en el camión de bomberos sufrieron lesiones, aunque su vida no corre peligro.

El personal de emergencia atiende un CRJ-900 de Air Canada Express que está en la pista después de chocar con un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. Foto: ANGELA WEISS/AFP

Suspensión de vuelos en LaGuardia

Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó la suspensión de todos los vuelos en LaGuardia debido a la emergencia.

“A medida que se reanuden las operaciones, los viajeros deben prever retrasos y cancelaciones residuales. Se recomienda encarecidamente a los viajeros que consulten con su compañía aérea antes de dirigirse al aeropuerto”, informó el aeropuerto en X.

Mientras avanza la investigación, un audio clave de la torre de control arroja luz sobre las causas del siniestro. Medios estadounidenses difundieron la comunicación entre el controlador y el conductor del camión de bomberos, confirmando que, aunque el vehículo tenía permiso inicial para cruzar un sector de la pista, la orden cambió drásticamente ante el inminente aterrizaje del avión.

“¡Deténgase, Camión 1! ¡Deténgase!”, se escucha gritar al operador en un intento desesperado por frenar el avance. Tras el impacto, la grabación registra las maniobras de emergencia para desviar a otras aeronaves y evitar una tragedia mayor.

Así quedó el avión de Air Canada Express

Imágenes y videos registrados por testigos y difundidos en redes sociales mostraron el avión con graves daños en la parte delantera, rodeado de luces de emergencia y vehículos de asistencia en la pista.

Un Air Canada Express CRJ-900 se encuentra en la pista después de chocar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. Foto: ANGELA WEISS/AFP

La Nación/GDA