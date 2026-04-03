Un niño de ocho años fue herido de bala en la ciudad 18 de Mayo: adolescente de 17 está detenido

Un niño de ocho años recibió dos disparos en sus piernas en la ciudad de 18 de Mayo, en el departamento de Canelones. El hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Cebollatí y San Isidro,

La víctima estaba jugando en la calle y tras los disparos fue trasladada al Hospital de Las Piedras. Se encuentra fuera de peligro, informaron a El País desde la Jefatura de Policía de Canelones.

El crimen se dio en el marco de un enfrentamiento entre dos familias, pero el niño "nada tenía que ver" con lo ocurrido, ni era pariente de los involucrados, explicaron las citadas fuentes.

Personas que viajaban en moto efectuaron disparos hacia una vivienda que hirieron al niño de ocho años. Uno de los disparos fue en la zona de la ingle. Hay una persona de 17 años que se encuentra indagada por este hecho.