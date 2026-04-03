Familia fue víctima de un copamiento en Aceguá: ladrones se llevaron $ 150.000 y 4.000 reales

La Policía de Cerro Largo investiga un copamiento que tuvo lugar en una casa de Aceguá este jueves, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la jefatura departamental.

La vivienda está ubicada en el kilómetro 457 de la ruta 8. En ella vive una pareja junto a sus dos hijos, menores de edad. Los ladrones lograron llevarse $ 150.000 y 4.000 reales, y luego escaparon de la casa. Todavía son buscados por la Policía, que trabaja en coordinación con las autoridades brasileñas para atraparlos.

Según informó Subrayado (Canal 10), los delincuentes maniataron a la pareja y la encerraron en el baño de la vivienda junto a sus hijos. Luego de que los ladrones abandonaran la casa, uno de los adultos pudo desatarse y se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

"Te lo guardaste en el pantalón": delincuentes se pelearon durante un hurto en peluquería del Centro

Durante la madrugada del pasado jueves, una peluquería ubicada en el centro de Montevideo sufrió un robo por parte de tres delincuentes. Los ladrones entraron al local y tras ingresar taparon las cámaras de seguridad con las que contaba el lugar, a excepción de una.

En el registro audiovisual, a la que accedió Telemundo (Canal 12), se ve cómo los delincuentes ingresan al local tras romper un vidrio e inmediatamente uno de ellos se dirige a la caja registradora.

Allí, tras abrir la caja, el individuo toma un conjunto de billetes y los guarda dentro del pantalón.

Luego de que este ladrón realizara esta acción, le comentó a sus otros dos compañeros que solo había encontrado monedas. Uno de ellos, que advirtió la maniobra de su compañero, dio cuenta de la situación. "Dale, vamos a repartirnos, no lo guardes en el pantalón, te lo guardaste en el pantalón", recriminó.

Delincuentes discutieron en medio de un robo. Foto: captura

Tras esto, el delincuente que había depositado los billetes en su ropa, los puso sobre una mesa y es allí que empezaron a repartir el botín.

Segundos más tarde, y tras otro descuido de sus compañeros, el mismo delincuente volvió a depositarse un conjunto de billetes en el pantalón, para luego los tres darse a la fuga.

Según informó el citado medio, la Policía busca dar con los delincuentes, que serían de la zona, de acuerdo al relato de los vecinos del lugar.