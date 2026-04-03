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El País Información Policiales

Familia fue víctima de un copamiento en Aceguá: ladrones se llevaron $ 150.000 y 4.000 reales

La Policía de Cerro Largo trabaja en coordinación con las autoridades brasileñas para dar con los delincuentes. En la casa vive una pareja y sus dos hijos, ambos menores de edad.

El País
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03/04/2026, 18:48
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Ruta 8, a la altura de Aceguá.
Ruta 8, a la altura de Aceguá.
Foto: Google Maps.

La Policía de Cerro Largo investiga un copamiento que tuvo lugar en una casa de Aceguá este jueves, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la jefatura departamental.

La vivienda está ubicada en el kilómetro 457 de la ruta 8. En ella vive una pareja junto a sus dos hijos, menores de edad. Los ladrones lograron llevarse $ 150.000 y 4.000 reales, y luego escaparon de la casa. Todavía son buscados por la Policía, que trabaja en coordinación con las autoridades brasileñas para atraparlos.

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Según informó Subrayado (Canal 10), los delincuentes maniataron a la pareja y la encerraron en el baño de la vivienda junto a sus hijos. Luego de que los ladrones abandonaran la casa, uno de los adultos pudo desatarse y se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia.

Patrullero, móvil policial
Patrullero, móvil policial
Foto: archivo El País.

"Te lo guardaste en el pantalón": delincuentes se pelearon durante un hurto en peluquería del Centro

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Durante la madrugada del pasado jueves, una peluquería ubicada en el centro de Montevideo sufrió un robo por parte de tres delincuentes. Los ladrones entraron al local y tras ingresar taparon las cámaras de seguridad con las que contaba el lugar, a excepción de una.

En el registro audiovisual, a la que accedió Telemundo (Canal 12), se ve cómo los delincuentes ingresan al local tras romper un vidrio e inmediatamente uno de ellos se dirige a la caja registradora.

Allí, tras abrir la caja, el individuo toma un conjunto de billetes y los guarda dentro del pantalón.

Luego de que este ladrón realizara esta acción, le comentó a sus otros dos compañeros que solo había encontrado monedas. Uno de ellos, que advirtió la maniobra de su compañero, dio cuenta de la situación. "Dale, vamos a repartirnos, no lo guardes en el pantalón, te lo guardaste en el pantalón", recriminó.

Delincuentes discutieron en medio de un robo.
Delincuentes discutieron en medio de un robo.
Foto: captura

Tras esto, el delincuente que había depositado los billetes en su ropa, los puso sobre una mesa y es allí que empezaron a repartir el botín.

Segundos más tarde, y tras otro descuido de sus compañeros, el mismo delincuente volvió a depositarse un conjunto de billetes en el pantalón, para luego los tres darse a la fuga.

Según informó el citado medio, la Policía busca dar con los delincuentes, que serían de la zona, de acuerdo al relato de los vecinos del lugar.

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