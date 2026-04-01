Violenta rapiña en Canelones: adolescentes abordaron taxi, amenazaron al conductor y se llevaron el vehículo

Tres adolescentes, dos de ellos de 16 años, fueron imputados tras rapiñar a un taxista en el departamento de Canelones. Según informó la jefatura departamental, el incidente tuvo lugar en el Barrio Olímpico este martes. Los menores se subieron al vehículo en la ruta 107, a la altura del kilómetro 17, y tomaron al conductor del cuello; luego de amenazarlo verbalmente, le robaron el vehículo, dinero, dos teléfonos celulares y documentos.

El conductor hizo la denuncia y la Policía comenzó a investigar la rapiña, logrando localizar el vehículo, que había sido abandonado, en la ruta 107 y Camino Quebracho. Los implicados, dos jóvenes de 16 años y uno de 18, fueron atrapados en una zona ubicada unos kilómetros más adelante del lugar del robo. Se logró recuperar $ 13.150 en efectivo, monedas y un celular que es propiedad de la víctima.

Los jóvenes fueron trasladados al Juzgado Letrado de 4° Turno de Canelones para su audiencia de formalización. El joven de 18 años fue imputado con "un delito de hurto especialmente agravado, un delito de apropiación indebida y un delito de rapiña especialmente agravado en reiteración real" y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva. Por otra parte, uno de los adolescentes de 16 fue imputado con "una infracción gravísima tipificada como un delito de rapiña especialmente agravada", y estará internado en el INISA hasta el dictado de su sentencia definitiva. El otro menor se encuentra todavía a disposición de la Fiscalía.